Arriva ai microfoni di DAZN l'ad sport dell'Inter Beppe Marotta, al quale tocca raccontare le proprie sensazioni per questa sfida contro il Cagliari, che giunge dopo le notizie non positive di San Siro dove il Milan ha sconfitto l'Atalanta, con un pensiero anche per il futuro e sulla situazione di Ivan Perisic:

Servono sei punti e una sconfitta del Milan col Sassuolo, che sensazioni ha?

"Di un campionato molto avvincente come non accadeva da anni, questo è un bene per il movimento italiano. Noi facciamo la nostra corsa, se poi gli altri saranno più bravi saranno più bravi. Punto".