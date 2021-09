Marotta a DAZN: “Onana interessante, ma abbiamo un grande portiere”

"L'azionariato popolare indica che l'Inter non rimarrà mai sola, ma rispetto per la famiglia Zhang", ha aggiunto

Ai microfoni di DAZN, l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta presenta così il match di oggi contro l'Atalanta: "Onana? Anche se il mercato è chiuso sappiamo che il ds Ausilio è attivo come tutti i direttori sportivi, sta monitorando le opportunità che il mercato offre. Non c’è più di tanto da segnalare perché rientra nella routine. È un portiere interessante, ma non dimentichiamo che abbiamo un signor portiere e ce lo teniamo stretto”.