Marotta: “A breve il rinnovo di Brozovic, c’è fiducia. Ottimo il lavoro con Inzaghi”

L'ad sport nerazzurro: "Inter-Juve sempre una partita particolare, dovremo fare uno sforzo in più questa sera"

Christian Liotta

Primo titolo della stagione in palio, in una partita mai banale per l'Inter e anche per lui. Beppe Marotta, ad sport del club nerazzurro, presenta la sfida di questa sera parlando anche delle novità in tema societario ai microfoni di Sport Mediaset:

Quanto significa questo trofeo per l'Inter? E come ci si sente a essere indicati come favoriti?

"Questo è un trofeo importante, prestigioso. Giochiamo una partita che viene definita derby d'Italia al di là della competizione. Le motivazioni sono tante, poi giochiamo con la Juve in una gara secca".

Possiamo dare come ufficiale il rinnovo di Brozovic e di voi dirigenti?

"Per quel che riguarda Brozovic, il dato importante è la volontà di trovare una conclusione. Non ci siamo ancora arrivati ma siamo sulla strada giusta e quindi siamo fiduciosi di poterlo fare quanto prima. Per quel che riguarda il management, io, Ausilio e Baccin siamo una squadra che cerca di dare supporto all'allenatore. Il lavoro fatto con Inzaghi è ottimo e la cosa importante è proseguire su questo ruolino di marcia".

Come ti aspetti questa partita di stasera?

"Credo che la nostra squadra stia attraversando un periodo di forma legato anche alle prestazioni. Poi questa è una gara particolare, col risultato che si definisce in 90 minuti o forse più, e quindi dovremo fare più sforzi rispetto a loro che sono più abituati alle finali. Ma sono fiducioso che faremo una bella gara".

Cosa mette pressione da parte della Juventus?

"La pressione è ordinaria a mio giudizio per una squadra che ambisce a vincere trofei. L'Inter ha un palmares ricco di successi e quindi deve esserci pressione, ambizione e voglia di prendersi i tre punti a prescindere dal rispetto che si deve all'avversario".