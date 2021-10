Mancini: “Allenare un club? Un po’ mi manca. Penso vedremo un campionato divertente”

Il ct azzurro è ospite della BoboTV: "Serve fiducia con i giovani. Ho anche pensato di allenare l'Independiente"

Come hai fatto a fare quello che è definibile come un miracolo con questa Nazionale, vincendo l'Europeo giocando un gran calcio?

"Non abbiamo molto tempo per lavorare, non possiamo allenare i ragazzi a Coverciano. Abbiamo cercato di lavorare sul fattore tecnico, sulle giocate d'inizio azione e sulle conclusioni. Poi, la fortuna di avere 3-4 giocatori tecnici a metà campo diventa importante, così come iniziare da dietro con Bonucci. Poi andare a pressare alti senza prendere contropiede è stata importante".