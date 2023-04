Anche il quotidiano svizzero Blick! si sofferma sul futuro di Darian Males, centrocampista offensivo del Basilea in prestito dall'Inter. Il club elvetico, come raccontato anche ieri, vanta l'opzione di riscatto per 3 milioni di euro dal club nerazzurro, ma la cifra è ritenuta troppo alta dai dirigenti dei Bebbi. Tuttavia, la speranza di vedere Males ancora con la maglia rossoblu la prossima stagione non è del tutto tramontata: oltre ad una riduzione del prezzo di acquisto è in discussione anche un rinnovo del prestito per altri 12 mesi. Oltretutto, il giocatore vedrebbe di buon occhio la permanenza nella città in riva al Reno. Entro la fine di maggio dovrebbe essere presa una decisione.

