L’Unione Sarda – Nandez-Inter, Giulini non ci sta: esposto alla Uefa?

Oggi in programma il vertice tra l'uruguaiano e Semplici per chiarire la situazione. Intanto Giulini valuta contromosse

È atteso per questo pomeriggio il summit tra Nandez e il tecnico Semplici per discutere dello strappo dell'uruguaiano che ieri non si è unito con il resto della squadra per giocare l'amichevole in Spagna con il Maiorca. Secondo quanto riferisce oggi L'Unione Sarda, l'Inter continua a corteggiare l'ex Boca, ma non ha intenzione di modificare le condizioni di acquisto proposte al Cagliari nonostante la cessione imminente di Lukaku per 115 milioni di euro al Chelsea. Al contempo, Giulini non vuole privarsi dell'uruguaiano senza avere in cambio una cifra congrua per il prestito oneroso e starebbe valutando un esposto alla Uefa per difendere i propri diritti: secondo lui sono stati i nerazzurri e l'agente dell'uruguaiano a forzare la mano.