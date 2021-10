Lukaku torna su Eriksen: “Volevo supportarlo, ho giocato per lui per tutto l’Europeo”

In vista della semifinale di Nations League, Big Rom torna a parlare di quanto accaduto all'ex compagno di squadra Eriksen

Semifinale di Nations League in programma per l'ex bomber nerazzurro Romelu Lukaku che giovedì affronterà la Francia, presentandosi di fronte ai campioni del Mondo da capocannoniere belga di tutti i tempi. "Ogni volta che gioco in nazionale voglio vincere. E vincere un torneo" dice l'attaccante del Chelsea ai canali Uefa. "Negli ultimi anni siamo sempre riusciti a partire bene ai tornei e le aspettative erano sempre alte. Nel 2016 non ce l'abbiamo fatta, è stata molto dura. Durante la Coppa del Mondo del 2018 in Russia abbiamo fatto abbastanza bene, ma penso che ora nella Nations League dobbiamo fare davvero bene, in modo da poter raggiungere il picco al prossimo Mondiale".

Obiettivi per il futuro ma non solo. Nella lunga intervista rilasciata, Big Rom torna sul brutto infortunio diChristian Eriksen durante l'Europeo: "Contro la Russia è stata davvero dura. Durante il mio periodo all'Inter ho passato più tempo con Christian che con mia madre, mio ​​figlio o mio fratello perché in Italia stai con la squadra per tutto il giorno. La sua stanza era accanto alla mia, giocava a Call of Duty e cose del genere. Quindi quando è svenuto in campo e ho sentito di ciò che era successo ho iniziato a piangere. Pensavo costantemente a lui. Sulla strada per lo stadio di San Pietroburgo avevo bisogno di qualcosa per accendermi, quindi ho deciso di giocare per lui per tutto il torneo. Volevo fare qualcosa che potesse supportarlo e dimostrargli che ero con lui. Gli ho anche mandato un messaggio e sono stato felice che mi abbia risposto".