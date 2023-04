L'Inter ha deciso di presentare ricorso contro la squalifica di Romelu Lukaku decretata dopo l'espulsione nel corso del match di Coppa Italia contro la Juventus, quando, dopo la rete dell'1-1 siglata su calcio di rigore, Big Rom ha esultato replicando agli insulti dei tifosi juventini con il consueto gesto diventato simbolo della lotta al razzismo e interpretato come provocatorio, anche su spinta delle proteste bianconere, dall'arbitro Davide Massa. Lo riferisce Sky Sport: la decisione deriva dal voler dare un segnale forte contro le discriminazioni razziali, considerato anche il fatto che Lukaku ha sempre esultato con questo gesto negli ultimi tempi e in questo è stato emulato da diversi protagonisti del mondo del calcio, ultimo ma non ultimo l'attaccante del Lecce Assan Ceesay che con la stessa gestualità ha esultato quest'oggi dopo la rete alla Sampdoria.