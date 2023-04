L'Inter prende una posizione decisa rispetto alla decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, che ha respinto il ricorso presentato contro la squalifica di Romelu Lukaku, costretto a saltare il secondo round della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus per via del doppio giallo rimediato all'andata dopo l'esultanza che l'arbitro Davide Massa ha interpretato come provocatoria mentre dalla curva bianconera piovevano offese razziste nei suoi confronti.

"FC Internazionale Milano sente di dover rinnovare la vicinanza e il sostegno al proprio calciatore e manifesta il grande dispiacere nel prendere atto che la vittima è diventata l'unico colpevole", si legge nella nota ufficiale pubblicata dalla società nerazzurra.