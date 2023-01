L'Inter supercampione d'Italia per la settima volta nella sua storia fa impazzire di gioia anche Romelu Lukaku, che ieri ha visto il 3-0 nettissimo rifilato dai compagni al Milan interamente da bordocampo. Dopo il triplice fischio, Big Rom ha commentato a caldo il primo trofeo vinto dal suo ritorno nella Milano nerazzurra: "Ciao a tutti gli interisti, l'abbiamo portata a casa - ha detto in un breve video-selfie girato per la Lega Serie A sul campo del King Fahd International Stadium di Riyadh -. Grazie per il sostegno".