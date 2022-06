Continuano insistentemente le voci che vedono un possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter, club che il belga ha lasciato la scorsa stagione di calciomercato estiva, scelta di cui si è pentito amaramente, e dove ha più volte ribadito di voler tornare. Dopo l'interruzione di rapporti con l'agente che tre anni fa lo portò all'Inter, Big Rom passa la palla all'avvocato connazionale Sebastian Ledure, incaricato di mediare con il Chelsea per trovare una quadra che possa permettere il ritorno in quel di Milano. È proprio Ledure però che, intercettato da Sportitalia, frena i rumors impazzati negli ultimi giorni: "Quelle emerse dalla stampa al momento sono solo speculazioni. Non c'è niente da commentare al momento".