Il sito ufficiale dell'Inter propone la reazione di Romelu Lukaku dopo la notizia della cancellazione della squalifica decisa dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina, che gli permetterà di essere a disposizione di Simone Inzaghi per la partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus: "Sono davvero felice per questa decisione del presidente della FIGC che ha dimostrato una grande sensibilità. Credo che grazie al suo intervento sia stata fatta giustizia e sia stato dato una grande segnale a tutto il modo dello sport e non solo. È stato dimostrato che c’e la volontà di combattere il razzismo".

