Lukaku: “Chiedo scusa ai tifosi. Ho sbagliato e spero di tornare all’Inter”

Le parole del centravanti belga piuttosto pentito della scelta di dire addio ai nerazzurri

Alessandro Cavasinni

Interessante intervista a SkySport per Romelu Lukaku, che inevitabilmente torna anche sul suo addio all'Inter. Ecco un estratto delle parole di Big Rom.

Come stai?

"Fisicamente sto bene, meglio di prima. Dopo due anni in Italia dove ho lavorato tantissimo nell'Inter, è una cosa che rimane per sempre. Quindi sto bene, anche se non sono contento della situazione ed è normale: il mister ha scelto di giocare con un altro modulo e io non devo fare altro che non mollare, da professionista".

Sembra passata una vita rispetto a qualche mese fa...

"È passato di tutto. Non doveva succedere così. La maniera con cui ho lasciato l'Inter, come l'ho comunicato ai tifosi... mi dà fastidio. Non è il momento giusto adesso, ma anche il momento in cui sono andato via non era giusto. Ho sempre detto che ho l'Inter nel cuore, mi sono innamorato del club e dell'Italia, e spero veramente di tornare a giocare lì. Questo è il momento di parlare e di far sapere alla gente che non ho mai parlato male di nessuno, io non sono così".

Vuoi dire qualcosa ai tifosi italiani?

"Per prima cosa, voglio porgere le mie più grandi scuse ai tifosi dell'Inter: la maniera con cui sono andato via non è stata corretta. Avrei dovuto parlare prima con loro e spiegare. Le cose che hanno fatto non solo per me, ma anche per tutta la mia famiglia, resteranno con me per tutta la mia vita. Spero davvero di tornare all'Inter e non alla fine della carriera, ma molto prima, per vincere di più".