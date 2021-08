Lukaku: “Chelsea sogno che si avvera, sono pronto. In 2 anni in Italia ho imparato molto”

Il belga parla in conferenza stampa: "Pronto per l'Arsenal? Sì, sono a disposizione se Tuchel vorrà giocare con me"

Christian Liotta

A pochi giorni dalla gara contro l'Arsenal, quella che con ogni probabilità sancirà l'inizio della sua terza avventura con il Chelsea, Romelu Lukaku si presenta alla stampa da nuovo giocatore dei Blues. Nelle parole dell'attaccante belga, non manca un riferimento alle due stagioni trascorse con la maglia dell'Inter: "Didier Drogba era molto felice dei miglioramenti che ho fatto in questi due anni, ma mi ha detto anche che ci sono ancora dei progressi da fare. Questa è la mentalità giusta. Sento di aver imparato molto di più su me stesso in questi anni di aver stabilito degli standard per me stesso. Sento di essere diventato più completo. Gli ultimi due anni in un club di livello internazionale sono stati ottimi, ora arrivo in un club con grandissime ambizioni. In Italia ho imparato molto, il gioco è più tattico e ci sono meno spazi. Il lavoro fatto lì mi ha aiutato tanto. Il gioco inglese è diverso ma non è una novità, posso adattarmi e aiutare la squadra".

Il belga si candida anche per una maglia contro i Gunners: "Se sono pronto per sabato? Sì. Mi sono allenato. Ho fatto un precampionato completo e ora cercherò di migliorare i miei compagni. Sono a disposizione se l'allenatore deciderà di schierarmi. Il sogno è realtà, ora tocca a me mostrarmi in campo. È ora di mettersi al lavoro e lasciare che siano le mie prestazioni a parlare". In conclusione, Lukaku ha confermato che indosserà la maglia numero nove.