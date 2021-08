Lukaku-Chelsea, completate le visite mediche. Ora il volo verso Londra

L'attaccante belga è pronto a iniziare la sua seconda avventura con la maglia dei Blues

Tempi stretti per Romelu Lukaku al Chelsea. L'attaccante belga, che ieri ha avuto il via libera nella trattativa tra Inter e Chelsea, ha svolto le visite mediche di rito presso la clinica Columbus in via Buonarroti e si appresta a volare a Londra nelle prossime ore, per mettersi prima possibile a disposizione di Thomas Tuchel in vista della finale di Supercoppa tra i Blues e il Villarreal, in programma mercoledì sera. Lukaku ha lasciato la struttura in auto, assieme all'agente Federico Pastorello e al resto dello staff.