Lucien Agoumé, stamattina la firma sul nuovo contratto con l’Inter

L'agente Djibril Niang ha postato la foto che testimonia il momento del nero su bianco del giovane centrocampista francese

Accordo raggiunto da tempo tra Lucien Agoumé e l'Inter per il rinnovo del contratto, necessario prima del trasferimento in prestito al Brest. Stamattina si è passati all'atto pratico, con il classe 2002 che, accompagnato dall'agente Djibril Niang, ha messo nero su bianco legandosi ai nerazzurri fino al 2025, come documentato dalla pagina Instagram del manager. Ora, prossimo step, il ritorno temporaneo in Patria.