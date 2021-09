Lubishtani: “L’Inter aveva i piani migliori per me. Sogno una panchina in A”

Parla il terzino del 2004 ex Chievo: "Quello nerazzurro è un club con grandi ambizioni e crede molto nei giovani"

Hai lasciato il Chievo per giocare nella grande Inter, come ti senti?

"Mi fa piacere aver fatto il passaggio dal Chievo all'Inter. Credo sia stato il passo giusto da fare per me".

"Perché avevano un buon piano per me, hanno mostrato grande interesse e hanno parlato molto di me. Certo, è allettante quando una squadra così importante ti offre un contratto. Poi ci sono state anche altre squadre che mi hanno fatto delle proposte, ma l'Inter era quella che aveva le idee migliori per il mio futuro. È un club con grandi ambizioni e crede fortemente nelle sue giovanili, quindi la scelta è caduta sull'Inter".