Love Milano, il derby nei quartieri con una colonna sonora speciale

"In giorni come questi, l’amore per la nostra città è ancora più forte. I suoi quartieri, le nostre storie. Siamo nati tra queste strade, siamo diventati grandi e guardiamo al futuro verso nuovi traguardi"

Niccolò Anfosso

It's derby day. Milano come ispirazione per i giovani a guardare il futuro con ambizione: come l'Inter, che ha nel proprio DNA l’attitudine a guardare verso l’alto e a evolversi giorno dopo giorno in un incessante processo di miglioramento e progresso. Un percorso inclusivo, che accoglie tutti e non lascia indietro

Love Milano è il concept che racconta questo vincolo indissolubile e viene espresso al massimo della sua potenzialità dal video che Inter pubblica oggi sui propri canali ufficiali: una storia di amicizia, di legami che nascono in ogni quartiere della città di Milano e fanno parte del percorso di vita di ognuno di noi. La colonna sonora che lo accompagna è straordinaria e d'eccezione: grazie alla collaborazione con Island Records risuonano le note e le voci di Marracash ft. Guè con ∞ Love.

La società nerazzurra ringrazia Marracash, Guè, Island Records e Federico Dimarco, "che amano Milano almeno quanto noi".