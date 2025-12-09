INTER-LIVERPOOL 2-0

Marcatori: Zarate (rig, 2'), La Torre (14')

49' - Figueroa in acrobazia: palla alta dopo il cross di Upton.

46' - Subito al tiro Mosconi. La sua conclusione da fuori area è insidiosa ma Misciur blocca.

17.07 - Si riparte senza cambi. Via alla ripresa.

L'Inter di Carbone gioca un ottimo primo tempo e chiude sopra 2-0 contro il Liverpool. Succede tutto nel primo quarto d'ora, almeno per quanto riguarda i gol. Prima Zarate conquista e trasforma un rigore dopo meno di due minuti, poi La Torre pesca il gran gol da fuori per il raddoppio. Nella seconda parte le occasioni non mancano: Venturini e Zouin sfiorano il 3-0. Il Liverpool, dal canto suo, ha sbagliato un rigore con Morrison, mentre Kone-Doherty ha trovato sulla sua strada un ottimo Farronato. Partita comunque godibile e Inter meritatamente in vantaggio.

16.51 - Fischia due volte Ostling: finisce 2-0 il primo tempo di Inter-Liverpool.

45'+3 - Clamorosa occasione per l'Inter! Zouin arriva al tiro con il sinistro, è bravissimo Ayman a salvare sulla linea di porta con l'estremo difensore battuto.

45'+1 - O'Connor arriva al tiro in corsa: colpisce però Figueroa, nulla da fare per la sua conclusione, che era ben indirizzata.

45' - Bella combinazione tra Marello e Zouin, il marocchino arriva in area di rigore e calcia di piattone. Para a terra Misciur. Ci saranno tre di recupero.

43' - Farronato salva ancora il 2-1. Morrison parte dopo una carambola tra Marello e La Torre, Farronato con i piedi sul tiro rasoterra respinge.

39' - Venturini vicinissimo al 3-0! L'Inter riparte bene in contropiede e ha la possibilità di colpire con Venturini, che dal limite dell'area prova il tiro a giro. Palla fuori di poco.

37' - Morrison ci prova ancora da fuori: blocca Farronato.

36' - Palo! Sbaglia Morrison, che aveva spiazzato Farronato ma ha aperto troppo il piattone. Si resta 2-0.

35' - Rigore per il Liverpool. Morrison entra in area dalla destra e colpisce il braccio di Marello. Tirerà lo stesso Morrisson.

31' - Morrison attacca da destra: Putsen è bravo in extremis a fermarlo e mettere in angolo in scivolata. Sembra aver trovato equilibrio ora il Liverpool, che comunque non ha ancora creato niente di pericoloso.

27' - Resta a terra Misciur, portiere del Liverpool, per un problema verosimilmente muscolare. Negli ultimi minuti non è successo granché, l'Inter continua a muovere la palla, i Reds si difentono meglio di quanto facevano poco fa e rendono la vita un po' più difficile ai nerazzurri.

22' - Cambio nell'Inter. Zarate non ce la fa, esce e al suo posto entra Putsen.

17' - Occasione Liverpool! Zarate sbaglia in costruzione e il Liverpool può ripartire, Figueroa e Kone-Doherty arrivano in area di rigore, a tirare è il secondo: bravo Farronato a distendersi.

IL GOL - Marello batte il corner verso il limite dell'area, La Torre si coordina dopo lo stop di petto e calcia di controbalzo sul palo a incrociare: bellissimo gol.

14' - GOOOOOOLLLLLLL DELL'INTER! La Torre! Golazo del centrocampista nerazzurro.

14' - Colpo di testa di Bovio su sviluppo di corner. Ayman devia di nuovo in calcio d'angolo.

8' - Avvio tendente alla perfezione dei nerazzurri, che arrivano ancora sul fondo con Ballo. Il suo cross viene messo fuori, Venturini viene fermato sulla seconda palla.

6' - Mosconi spreca la palla del 2-0. L'esterno nerazzurro scappa via sulla fascia su suggerimento di Bovio, si invola verso l'area ma apre troppo il piattone. Palla larga di poco.

3' - Ammonito Pinnington, autore di un fallaccio su Zarate alla ripresa del gioco.

IL GOL - Zarate apre il piattone, il portiere Misciur intuisce ma non pare: 1-0 per i nerazzurri.

2' - GOOOOOL DI ZARATE! PERFETTO DAL DISCHETTO! 1-0 per l'Inter!

1' - Rigore per l'Inter! Zarate si inserisce e crossa: fallo di mano di Clarke.

16.02 - Si comincia, primo pallone per il Liverpool.

15.58 - Squadre in campo a Interello. Inter in nerazzurro, con Iddrissou capitano. Liverpool invece con i tradizionali completi Reds.

Partita decisiva per la Primavera di Benny Carbone: l'Inter sfida il Liverpool nell'ultimo turno del girone di Youth League. Ai nerazzurri serve una vittoria per ipotecare aritmeticamente il passaggio del turno e accedere al turno successivo, anche se con un pari ci sarebbe la ragionevole certezza di conquistare un posto alla fase successiva. In caso di sconfitta bisognerà aspettare le partite di domani. Ecco le formazioni per la gara, calcio d'inizio ore 16.

INTER (4-3-3): Farronato; Ballo, Bovio, Mayé, Marello; Venturini, La Torre, Zarate (dal 22' Putsen); Zouin, Iddrissou, Zouin. A disposizione: Pentima, Nenna, Mackiewicz, Conti, Moressa, El Mahboubi, Mancuso, Kukulis. Allenatore: Benito Carbone

LIVERPOOL (4-3-3): Misciur; Ayman, O'Connor, Airoboma, Clarke; Upton, Sonni-Lambie, Pinnington; Figueroa, Kone-Doherty, Morrison. A disposizione: Bernard, Wright, Murray-Holme, Hickman, Farkas, Bradshaw, Forrester, Inglethorpe. Allenatore: Rob Page

Ammoniti: Pinnington (3')



Arbitro: J.Ostling (Svezia)

Assistenti: R.Wilde (Svezia), S.Kristensson (Svezia)

Quarto ufficiale: G.Ayroldi (Italia)