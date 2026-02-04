COLONIA-INTER 0-1

Marcatori: Bovio (49')

72' - Kotya-Fofana si aggrega all'attacco del Colonia su rimessa laterale, viene servito e fa sponda per Schenten: tiro deviato in corner.

70' - Eccoli i primi cambi di Carbone: El Mahboubi rileva Zouin, Venturini fa spazio a Zarate.

69' - Torna a farsi vedere il Colonia. Akumu punta Marello, rientra sul sinistro e calcia sul primo palo. Palla a lato. Intanto entra Römers per Irmiev.

68' - Mancuso non trova il pallone dopo una bella combinazione sulla destra tra Venturini e Mosconi: peccato, avrebbe potuto battere a rete da ottima posizione.

67' - Ritmi in calo ora, l'Inter cerca di addormentare la partita e di non dare ritmo al Colonia. Forse è il momento per qualche cambio.

61' - Cambi nel colonia. Fuori Ley, Ponente-Ramirez e Niang per Puzzo, Akumu e Völp.

57' - Zouin! Tunnel, suolata e destro a giro da posizione piuttosto defilata. Marutzki respinge, Iddrissou non trova il tap-in per pochi centimetri.

55' - Marello cerca il gol d'autore. Il suo sinistro da lontano dopo un paio di dribbling però è poco preciso.

54' - Corner per i padroni di casa che trova Niang: alto il suo colpo di testa.

53' - Errore in disimpegno di Bovio, che poi recupera in scivolata. Il rimpallo alza un campanile, con Taho che imprudentemente cerca l'uscita. Garonetti ci mette una pezza.

52' - Ancora Inter pericolosa con Iddrissou. Cross dalla sinistra, sponda di testa di Mosconi e palla che resta in area di rigore, nei piedi del centravanti nerazzurro. Tiro respinto da Stapelmann.

IL GOL - Alla fine la sblocca Bovio! Punizione dalla destra, ben battuta da Marello con il suo mancino a rientrare. Bovio in terzo tempo va altissimo e devia in porta. Marutzki immobile, non può nulla: nerazzurri avanti con merito.

49' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DELL'INTER! BOVIO! Eccolo il gol del vantaggio, 0-1!

48' - Ha iniziato fortissimo l'Inter! Sfondano a destra i nerazzurri con l'inserimento di Venturini. Il centrocampista calcia forte sul primo palo, Marutzki respinge in corner.

47' - Aveva segnato Mancuso, ma è tutto fermo: alta la bandierina dell'assistente, fuorigioco.

19.03 - Via alla ripresa!

19.02 - Squadre in campo, non dovrebbero esserci cambi in avvio di ripresa.

Un'Inter organizzata e concentrata gioca un buon primo tempo in casa del Colonia, nonostante il caldo fattore campo a favore degli avversari. Non basta però per trovare il gol del vantaggio, con la prima frazione di questo sedicesimo di finale di Youth League che si chiude sullo 0-0. I nerazzurri comunque hanno tenuto bene il campo, pur non creando grandissime occasioni. D'altro canto, i padroni di casa hanno creato pochissimo. Vedremo se nella ripresa il copione della partita cambierà e se la squadra di Carbone riuscirà a creare qualche palla gol più nitida per sbloccarla. In caso di parità al 90°, comunque, non sono previsti i tempi supplementari: si andrebbe direttamente ai rigori.

18.47 - Fischia due volte Ebner, si rientra negli spogliatoi sullo 0-0.

45' - Un minuto aggiuntivo.

40' - Gran chiusura di Ballo! Niang lo punta in campo aperto, ma il terzino nerazzurro gli prende il tempo e guadagna anche la rimessa dal fondo con un rimpallo. Bravo e con un pizzico di fortuna qui il laterale classe 2007, che sta giocando un'ottima partita.

38' - Torna a farsi vedere dalle parti di Taho il Colonia. Ponente-Ramirez rientra sul sinistro e questa volta calcia: impatto con il pallone piuttosto rivedibile e sfera che non impensierisce l'estremo difensore nerazzurro.

37' - Iddrissou, che recupero! L'attaccante di Carbone perde una palla sulla trequarti avversaria e insegue Schenten: palla recuperata dopo 50 metri di inseguimento.

27' - Come sta succedendo spesso in questo avvio, l'Inter attira la difesa biancorossa da una parte e trova spazio dal lato opposto. La palla arriva a Ballo che ha spazio e mette un cross forte e teso dalla destra. Mosconi stoppa perfettamente con il sinistro il suggerimento del compagno, poi cerca il diagonale con il destro. Non è il suo piede e si vede: palla debole e imprecisa.

26' - Rientra l'attaccante nerazzurro, il problema non dovrebbe essere troppo serio.

25' - Gioco momentaneamente fermo: a terra Iddrissou.

22' - Brivido per i padroni di casa. Marello batte una punizione dalla sinistra, Marutzki tenta l'uscita alta ma lascia lì il pallone. Si rifugiano in corner i difensori.

19' - Schenten a giro da fuori: palla in calcio d'angolo. L'attaccante di casa era stato servito da Ponente-Ramirez dopo un paio di dribbling, la sua conclusione a effetto è stata deviata dalla difesa nerazzurra.

17' - L'Inter muove la palla e accerchia il Colonia, rintanato nella sua area di rigore. Alla fine ci prova Ballo con un tiro cross rasoterra da destra: Stapelmann anticipa Iddrissou e respinge.

14' - Partita godibile, con tanti ribaltamenti di fronte. Ancora Niang crea qualche grattacapo alla difesa nerazzurra, ma il suo destro viene ribattuto in corner da Marello.

8' - Occasione Inter con Mosconi! Palla recuperata da Marello, che serve Zouin. L'ala sinistra di Carbone punta il fondo e mette un bel cross. Mosconi arriva sulla sfera ma non riesce a impattare bene di testa, complice l'opposizione della difesa avversaria.

4' - L'Inter replica con Mosconi. L'esterno d'attacco stende Irmiev con la sua classica sterzata sul mancino e calcia. Tiro strozzato, palla che esce a lato del primo palo.

3' - Prima occasione per i padroni di casa. Niang chiude un contropiede dei tedeschi con il suo destro: palla alta.

18.00 - Si comincia! E' iniziata Colonia-Inter!

17.57 - Squadre in campo a Colonia. Inter in nerazzurro, padroni di casa in biancorosso. Grandissimo colpo d'occhio sugli spalti.

L'Inter Primavera di Benny Carbone vola a Colonia per i sedicesimi di finale di Youth League. Ad attendere i nerazzurri, oltre agli avversari guidati da Ruthenbeck, i 50mila spettatori del RheinEnergie Stadion, casa della Prima Squadra del Colonia. Un palcoscenico incredibile, con il record di spettatori di sempre della competizione, accoglierà quindi la squadra di Carbone. Per passare il turno servirà una grande prestazione a Cerpelletti e compagni, chiamati a un'impresa. L'Inter ha chiuso la League Phase al 14esimo posto, mentre i padroni di casa hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta dal Percorso Campioni Nazionali. Eliminati, dai tedeschi, il RU Luxembourg e il Midtjylland. La partita è in gara secca, non ci sarà il ritorno, e in caso di parità al novantesimo si andrà direttamente ai tiri di rigore. Ecco le formazioni ufficiali della gara, al via alle 18.

COLONIA (4-3-3): 12 Marutzki; 2 Fürst, 4 Stapelmann, 5 Kotya-Fofana, 3 Friemel; 8 Harchaoui, 6 Irmiev (dal 69' 20 Römers), 10 Ley (dal 61' 17 Akumu); 7 Ponente-Ramirez (dal 61' 14 Puzzo), 11 Niang (dal 61' 15 Völp) 9 Schenten.

A disposizione: 23 Schimtz, 13 Markoski, 16 Zimmermann, 19 Karadeniz, 21 Güzel.

Allenatore: Stefan Ruthenbeck

INTER (4-3-3): 1 Taho; 2 Ballo, 6 Garonetti, 5 Bovio, 3 Marello; 8 Venturini (dal 70' 18 Zarate), 4 Cerpelletti, 11 Mancuso; 10 Mosconi, 9 Iddrissou, 7 Zouin (dal 70' 19 El Mahboubi).

A disposizione: 12 Farronato, 13 Nenna, 14 Mackiewicz, 15 Williamson, 16 La Torre, 17 Vukoje, 20 Kukulis

Allenatore: Benito Carbone

Arbitro: Stefan Ebner (Austria)

Assistenti: A.Gutschi, T.Kaplan (Austria)

Quarto Uomo: P.Schwengers (Germania)