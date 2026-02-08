TRIESTINA-INTER U23 0-1
Marcatori: Alexiou (17')
23' - Review abbastanza rapida, non c'è nulla per il direttore di gara.
22' - FVS chiesto da Marino per un possibile contatto in area di rigore dell'Inter tra Zanchetta e Jonsson.
21' - Cinquegrano salva tutto su Ascione. Amnesia difensiva dell'Inter sulla sinistra e cross morbido che scavalca Calligaris. Cinquegrano anticipa Ascione e salva il vantaggio nerazzurro.
IL GOL - Corner battuto corto dall'Inter con il gioco a due tra David e Topalovic. L'esterno sinistro alla fine crossa a palla in movimento, con la palla che spiove nella zona di Alexiou. Gran torsione del greco, che gira sul secondo palo e sorprende uno spaesato Matosevic.
17' - GOOOOOOOOOLLLLLLLL DELL'INTER!!! ALEXIOU LA SBLOCCA DI TESTA!
13' - Esce Matosevic, che sventa la minaccia.
12' - Si trovano Amerighi e Berenbruch, con quest'ultimo che premia la velocità del compagno. Sarà corner.
10' - Matosevic si addormenta con il pallone tra i piedi, David in pressing sporca il suo passaggio. Amerighi, vendedo l'estremo difensore avversario fuori, cerca il tiro di prima intenzione di sinistro: conclusione lontanissima dalla porta.
9' - Berenbruch si butta nello spazio a fari spenti, Topalovic lo trova con una palla bellissima. Berenbruch tenta la soluzione personale, con un tiro a giro di sinistro che aveva una traiettoria decisamente interessante. Matosevic si distende alla grande e nega il gol ai nerazzurri.
7' - Squillo Triestina. D'Amore crossa dalla sinistra e Prestia allontana. Sulla palla arriva per primo Jonsson, che al volo tenta la conclusione dal limite dell'area. D'Urso viene colpito dal tiro del compagno, palla in rimessa dal fondo.
4' - Ci prova La Gumina. Destro al volo da posizione defilata dopo l'inserimento di Amerighi: soluzione potente ma imprecisa.
2' - Si vede pochissimo allo stadio "Rocco". Tanti i fumogeni accesi dalla curva di casa. Visibilità ridotta quindi in avvio di partita.
14.30 - Fischia Dorillo. Inizia la gara tra Triestina e Inter U23. Primo pallone per i nerazzurri
14.27 - Squadre in campo. Inter U23 in maglia nerazzurra, Triestina in bianco.
L'Inter U23 fa visita al fanalino di coda Triestina. Al "Nereo Rocco" la squadra di casa cerca punti per non abbandonare definitivamente i sogni di salvezza, complicati dai 23 punti di penalità in classifica. I nerazzurri invece vogliono dare continuità agli ultimi cinque risultati utili consecutivi. Inoltre Cittadella e Alcione Milano hanno vinto negli anticipi del sabato e sono momentaneamente davanti all'Inter U23, che vuole mettere la freccia per il controsorpasso. A destra ci sarà Amerighi, a centrocampo Zanchetta in regia vista la squalifica di Fiordilino. Ecco però tutte le scelte dei due allenatori. Calcio d'inizio alle 14.30.
TRIESTINA (3-4-2-1): Matosevic; Anton, Silvestri, Anzolin; Tonetto, Voca, Jonsson, D’Amore; Ascione, D’Urso, Faggioli.
A disposizione: Borriello, Neri, Silvestro, Kosijer, Begheldo, Attys, Mullin, Vicario, Devis, Pedicillo, Kljajic, Okolo, Gningue
Allenatore: Giuseppe Marino
INTER U23 (3-4-2-1): Calligaris; Alexiou, Prestia, Cinquegrano; David, Kaczmarski, Zanchetta, Amerighi; Berenbruch, Topalovic; La Gumina.
A disposizione: Melgrati, Raimondi, Agbonifo, Bovo, Stante, Venturini, Zouin, Mosconi, Iddrissou, Bovio, Lavelli.
Allenatore: Stefano Vecchi
Arbitro: Dorillo (sez. di Torino)
Assistenti: Barcherini, Di Berardino
Quarto ufficiale: Maccorin
Operatore FVS: Munitello
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 14:40 Recupero di fuoco al Dall'Ara: Ordóñez segna, Corvi salva e il Parma sbanca il campo del Bologna
- 14:25 Trevisani e Callegari concordi: "Zielinski non può uscire dal campo, per Chivu è tra i più importanti"
- 14:10 L'avv. Chiacchio: "Petardo di Cremona, all'Inter sanzione monetaria massima. E per il soggetto identificato..."
- 14:10 liveTriestina-Inter U23, 0-1 al 17': Alexiou di testa segna il gol del vantaggio
- 13:55 Calhanoglu compie 32 anni. Il buon compleanno dell'Inter: "Mix di intelligenza tattica, tecnica e classe cristallina"
- 13:40 Primavera - Cagliari-Inter, gli Up&Down: Zarate evanescente, Marello cambia la partita
- 13:25 Dalla Germania - Corsa a tre per Koulierakis, l'Inter lotta con la Premier. Ma il Wolfsburg ha pretese precise
- 13:05 Primavera - A Cagliari l'Inter va sotto 2-0 e poi rimonta: finisce 2-2, gol di Nenna e Mancuso per i nerazzurri
- 12:40 Gli Stankovic brillano: non solo Aleksandar. Filip trascina il suo Venezia col Frosinone e si prende lo scettro di MVP
- 12:20 Caputo: "L'Inter è la più forte della Serie A, ma col Sassuolo non sarà facile. Stravedo per Lautaro"
- 11:59 Franco Baresi: "Rappresentare l'Italia a San Siro per le Olimpiadi è stato magico. Bergomi non sarà mai un rivale"
- 11:44 Bergomi: "Perché buttare giù San Siro?". Poi lo scambio con Bocelli all'inaugurazione di Milano-Cortina
- 11:30 Divieto di trasferte fino al termine della stagione: i tifosi di Fiorentina, Roma e Napoli fanno ricorso al TAR
- 11:15 Corsera - Col Sassuolo prove di fuga psicologica. Un solo dubbio per Chivu: Esposito o Thuram?
- 11:00 CdS - Muharemovic-Inter, l'asse Marotta-Carnevali può fare la differenza. La possibile formula per chiudere l'affare
- 10:44 TS - L'affare Muharemovic può arricchire la Juve? L'Inter va avanti: è un obiettivo per la rivoluzione della difesa
- 10:23 TS - Inter, finora 55 punti conquistati contro le medio-piccole. Big match? Per Chivu è un tema mediatico
- 10:09 GdS - Bonny ed Esposito 'aiutano' Lautaro e Thuram: l'attacco di Chivu è molto meglio di quello di Inzaghi
- 09:54 CdS - Lautaro a caccia di Boninsegna: un gol per il terzo posto della classifica marcatori all-time dell'Inter
- 09:40 TS - Verso Sassuolo-Inter: Esposito insidia Thuram, Sucic e Mkhitaryan favoriti su Frattesi in mediana
- 09:25 CdS - Chivu rilancia la ThuLa e non solo: previste nove novità di formazione
- 09:11 Qui Sassuolo - Idee chiare per Grosso: nessun ballottaggio, Berardi guida il tridente con Pinamonti e Laurienté
- 08:57 GdS - L'Inter sfida il Sassuolo e osserva Muharemovic: è l'obiettivo per l'estate, il prezzo. C'è anche la Juventus
- 08:43 GdS - Inter ancora senza Dumfries, Calhanoglu e Barella: i due centrocampisti 'vedono' il rientro in gruppo
- 08:29 GdS - Chivu rilancia tanti titolari, solo due dubbi: Sucic e Thuram in pole su Frattesi e Esposito
- 08:15 Preview Sassuolo-Inter - Chivu con i big. Esposito sfida Thuram
- 00:00 Niente Carnevali in anticipo
- 23:45 Fiorentina, Kean ammette: "La classifica fa paura, ma non dobbiamo abbatterci"
- 23:30 Sarri amaro: "Io voglio divertirmi, ma questa Lazio non mi fa sognare"
- 23:15 Cagni inquadra la lotta Scudetto: "L'Inter non ha grandi rivali. Milan ancora in costruzione"
- 23:00 Inter, occhio a Berardi. Da quando è tornato in campo, il Sassuolo è rinsavito: i numeri
- 22:45 Fiorentina ancora beffata nel finale, col Torino finisce 2-2: segna Maripan nel finale
- 22:30 Udinese, Runjaic applaude l'acquisto di Mlacic: "Può essere molto importante per il nostro progetto"
- 22:15 Acquafresca ricorda la gioventù calcistica tra l'Inter e i prestiti: "Vieri il mio punto di riferimento"
- 22:00 Bodø/Glimt quarto in Europa per sequenza prolungata di passaggi: l'aspetto che l'Inter non deve sottovalutare
- 21:45 Napoli, Conte: "Quando non hai più giocatori c'è poco da parlare, dobbiamo fare riflessioni sul mercato e sul vivaio"
- 21:30 Napoli, Vergara: "Quando ho sentito il contatto ho urlato 'che gioia'. Il rigore c'è"
- 21:15 Marelli: "Il rigore finale per il Napoli? Contatto leggerissimo, eccessiva l'on field review"
- 21:00 Sky - Sassuolo-Inter, riecco i titolarissimi. Thuram in vantaggio su Esposito: la probabile formazione
- 20:46 Rigore al Napoli nel recupero, De Rossi si arrende: "Lascia l'amaro in bocca e fa disamorare. Non so che sport sto allenando"
- 20:32 Sassuolo, Pieragnolo costretto ancora al forfait: "Spero di tornare presto a disposizione"
- 20:18 La Super League perde un altro pezzo: è ufficiale il ritiro dal progetto del Barcellona
- 20:03 Rigore al 93esimo, il Napoli batte il Genoa 3-2 in 10. E Conte si riporta a -6 dall'Inter
- 19:49 GdS - Un gol ogni 115 minuti. L'Inter inizia a scoprire Diouf e lui scopre Milano: vive in centro e i genitori...
- 19:35 Matias Almeyda poteva tornare in A, il retroscena dell'AD del Pisa: "Era un candidato forte per la nostra panchina"
- 19:21 Inizi flash per sparigliare le carte: Sassuolo e Inter partono sempre col botto. Il dato sui primi 15' del campionato
- 19:06 Paratici DS Fiorentina, Capozucca: "Se Marotta lo ha voluto alla Juve ha visto valori importanti"
- 19:00 Rivivi la diretta! La VIGILIA di SASSUOLO-INTER: le ULTIME, la PROBABILE e il RINNOVO di CHIVU. REACTION di GENOA-NAPOLI
- 18:52 Capuano: "Chivu sta facendo molto bene, ma mi piacerebbe valutarlo alla guida di una squadra inferiore all'Inter"
- 18:37 Muharemovic-Inter, domani avversari con un occhio al mercato. Ausilio e Marotta lo seguono: ecco gli scenari
- 18:23 Lautaro vede la porta e prova sempre a cercarla, ma anche Pinamonti non scherza: la statistica di Sassuolo-Inter
- 18:08 La proprietà della Triestina si muove: intesa con procuratori e agenti FIFA per l'80% degli emolumenti dovuti
- 17:54 Floccari spinge il Sassuolo all'esame Inter: "Neroverdi forti sulla trequarti, rosa competitiva"
- 17:39 Si avvicina Inter-Juventus, Spalletti: "Quello che abbiamo davanti non ci deve influenzare"
- 17:25 Il Secolo XIX - Genoa, a gennaio respinta un'offerta dalla Premier per Norton-Cuffy. Inter e Juve alla finestra per l'estate
- 17:10 Dalla Germania elogi per Bisseck. Kroos e Ballack: "Ottimo difensore, l'ideale per ringiovanire il Bayern"
- 16:57 Lazio, Sarri sul divieto di trasferte: "È una cosa incostituzionale, sconfitta delle istituzioni"
- 16:43 Juventus, Yildiz rinnova fino a giugno 2030: il comunicato ufficiale del club bianconero
- 16:30 Milan-Inter si avvicina, da martedì in vendita i biglietti per il secondo verde: fasi e date
- 16:15 Palloni intercettati, Muharemovic nella top 5 della Serie A. È un fattore per il Sassuolo
- 16:00 Branchini: "Di Ronaldo ce n'è uno solo". Poi il clamoroso appello: "È ora di uno sciopero nel calcio"
- 15:45 Kwasniok, all. Colonia: "I 50mila di Youth League evento fantastico. Inter leggermente migliore"
- 15:30 Polli: "Siamo una squadra forte, ho sempre creduto in noi. Fiorentina? Ogni partita sarà difficile"
- 15:15 Triestina, parla il tecnico Marino: "Tante voci, ma noi siamo solo preoccupati del campo"
- 15:00 Vigilia di Superbowl tutta 'interista' per i Seattle Seahawks: show della leggenda Avril in maglia nerazzurra
- 14:45 Stankovic, spunta una doppia insidia Premier. Se l'Inter non attiva la recompra ha un altro asso in mano
- 14:32 Cagliari, Mazzitelli: "Per lo Scudetto dico Inter. Ma se la Juve avesse avuto subito Spalletti..."
- 14:03 Metsola: "Contenta di quando l'Inter ha visitato il Parlamento Europeo. Bugeja icona di Malta"
- 13:48 Franco Baresi tedoforo: "Un'emozione entrare a San Siro con la torcia. E di Bergomi non sapevo"
- 13:34 Pisa, Angori: "Sei gol presi dall'Inter sono troppi. Se poi Leris avesse segnato il pareggio..."