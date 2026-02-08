TRIESTINA-INTER U23 0-1

Marcatori: Alexiou (17')

23' - Review abbastanza rapida, non c'è nulla per il direttore di gara.

22' - FVS chiesto da Marino per un possibile contatto in area di rigore dell'Inter tra Zanchetta e Jonsson.

21' - Cinquegrano salva tutto su Ascione. Amnesia difensiva dell'Inter sulla sinistra e cross morbido che scavalca Calligaris. Cinquegrano anticipa Ascione e salva il vantaggio nerazzurro.

IL GOL - Corner battuto corto dall'Inter con il gioco a due tra David e Topalovic. L'esterno sinistro alla fine crossa a palla in movimento, con la palla che spiove nella zona di Alexiou. Gran torsione del greco, che gira sul secondo palo e sorprende uno spaesato Matosevic.

17' - GOOOOOOOOOLLLLLLLL DELL'INTER!!! ALEXIOU LA SBLOCCA DI TESTA!

13' - Esce Matosevic, che sventa la minaccia.

12' - Si trovano Amerighi e Berenbruch, con quest'ultimo che premia la velocità del compagno. Sarà corner.

10' - Matosevic si addormenta con il pallone tra i piedi, David in pressing sporca il suo passaggio. Amerighi, vendedo l'estremo difensore avversario fuori, cerca il tiro di prima intenzione di sinistro: conclusione lontanissima dalla porta.

9' - Berenbruch si butta nello spazio a fari spenti, Topalovic lo trova con una palla bellissima. Berenbruch tenta la soluzione personale, con un tiro a giro di sinistro che aveva una traiettoria decisamente interessante. Matosevic si distende alla grande e nega il gol ai nerazzurri.

7' - Squillo Triestina. D'Amore crossa dalla sinistra e Prestia allontana. Sulla palla arriva per primo Jonsson, che al volo tenta la conclusione dal limite dell'area. D'Urso viene colpito dal tiro del compagno, palla in rimessa dal fondo.

4' - Ci prova La Gumina. Destro al volo da posizione defilata dopo l'inserimento di Amerighi: soluzione potente ma imprecisa.

2' - Si vede pochissimo allo stadio "Rocco". Tanti i fumogeni accesi dalla curva di casa. Visibilità ridotta quindi in avvio di partita.

14.30 - Fischia Dorillo. Inizia la gara tra Triestina e Inter U23. Primo pallone per i nerazzurri

14.27 - Squadre in campo. Inter U23 in maglia nerazzurra, Triestina in bianco.

L'Inter U23 fa visita al fanalino di coda Triestina. Al "Nereo Rocco" la squadra di casa cerca punti per non abbandonare definitivamente i sogni di salvezza, complicati dai 23 punti di penalità in classifica. I nerazzurri invece vogliono dare continuità agli ultimi cinque risultati utili consecutivi. Inoltre Cittadella e Alcione Milano hanno vinto negli anticipi del sabato e sono momentaneamente davanti all'Inter U23, che vuole mettere la freccia per il controsorpasso. A destra ci sarà Amerighi, a centrocampo Zanchetta in regia vista la squalifica di Fiordilino. Ecco però tutte le scelte dei due allenatori. Calcio d'inizio alle 14.30.

TRIESTINA (3-4-2-1): Matosevic; Anton, Silvestri, Anzolin; Tonetto, Voca, Jonsson, D’Amore; Ascione, D’Urso, Faggioli.

A disposizione: Borriello, Neri, Silvestro, Kosijer, Begheldo, Attys, Mullin, Vicario, Devis, Pedicillo, Kljajic, Okolo, Gningue

Allenatore: Giuseppe Marino

INTER U23 (3-4-2-1): Calligaris; Alexiou, Prestia, Cinquegrano; David, Kaczmarski, Zanchetta, Amerighi; Berenbruch, Topalovic; La Gumina.

A disposizione: Melgrati, Raimondi, Agbonifo, Bovo, Stante, Venturini, Zouin, Mosconi, Iddrissou, Bovio, Lavelli.

Allenatore: Stefano Vecchi

Arbitro: Dorillo (sez. di Torino)

Assistenti: Barcherini, Di Berardino

Quarto ufficiale: Maccorin

Operatore FVS: Munitello