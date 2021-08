LIVE SORTEGGI CHAMPIONS – Inter nel Gruppo D con Real, Shakhtar e Sheriff. Lukaku-Juve

Premi F5 per aggiornare la pagina

Alessandro Cavasinni

Ecco il quadro completo del tabellone della Champions League 2021/22

GRUPPO A: City, PSG, Lipsia, FC Bruges

GRUPPO B: Atletico, Liverpool, Porto, Milan

GRUPPO C: Sporting, Dortmund, Ajax, Besiktas

GRUPPO D: Inter, Real Madrid, Shakhtar, Sheriff

GRUPPO E: Bayern, Barça, Benfica, Dinamo Kiev

GRUPPO F: Villarreal, United, Atalanta, Young Boys

GRUPPO G: Lille, Siviglia, Salisburgo, Wolfsburg

GRUPPO H: Chelsea, Juve, Zenit, Malmoe

19.10 - I tedeschi del Wolfsburg finiscono nel Gruppo G. I belgi del FC Bruges nel Gruppo A, quello della morte con City, PSG e Lipsia. Il Malmoe nel Gruppo H della Juve. L'Inter, quindi, pesca lo Sheriff Tiraspol, mentre chiude la Dinamo Kiev nel Gruppo E.

19.05 - Urna 4. Gli svizzeri dello Young Boys va nel Gruppo F con l'Atalanta. Il Besiktas va nel Gruppo C. Il Milan pesca il Gruppo B con Atletico, Liverpool e Porto.

18.57 - Il Benfica finisce nel Gruppo E con Bayern e Barça. Lo Zenit va nel Gruppo H con Chelsea e Juve. Lipsia nel Gruppo A (di conseguenza l'Inter non può pescare il Wolfsburg nell'urna 4). Atalanta con United e Villarreal nel Gruppo F. Salisburgo nel G con Lille e Siviglia. Porto nel B con Liverpool e Atletico, Ajax chiude nel C con Sporting e Dortmund.

18.55 - Urna 3. Lo Shakhtar di De Zerbi va nel Gruppo D con l'Inter: si ripropone lo stesso girone dell'anno passato.

18.50 - Intanto, dopo Ruben Dias miglior difensore della passata UCL, viene premiato N'Golo Kanté come miglior centrocampista.

18.45 - Urna 2. Dortmund va nel Gruppo C con lo Sporting. Il Real Madrid va nel D con l'Inter. Liverpool nel B con l'Atletico. Il PSG finisce nel Gruppo A con il City. La Juve pesca il Gruppo H del Chelsea. Grande scontro anche nel Gruppo E con Barça-Bayern. United nel Gruppo F con il Villarreal e Siviglia in quello G con il Lille.

18.41 - Seguendo i paletti UEFA, quindi, l'Inter non potrà certamente pescare il Siviglia dall'urna 2, mentre è possibile l'accoppiamento con PSG o Dortmund.

18.37 - Manchester City testa di serie nel Gruppo A, Atletico del Gruppo B. Nel Gruppo C viene pescato lo Sporting di Lisbona, l'Inter invece va nel Gruppo D. Bayern nel Gruppo E, Villarreal nel Gruppo F, Lille nel G e infine Chelsea nell'H.

18.30 - Sul palco ora Giorgio Marchetti, vice segretario generale della UEFA, che spiega le modalità del sorteggio ormai imminente.

18.28 - Il premio come miglior portiere della scorsa Champions League va a Edouard Mendy del Chelsea campione d'Europa. "Purtroppo non posso partecipare personalmente alla cerimonia per via delle restrizioni Covid-19, ma sono orgoglioso di questo premio e intendo ringraziare tutto il Chelsea perché senza i miei compagni non sarebbe stato possibile. E dico grazie anche ai nostri tifosi, spero che potremo vivere tante belle emozioni tutti insieme".

18.26 - Sul palco di Istanbul ora ci sono Branislav Ivanovic e Michael Essien.

18.22 - Ancora Kjaer: "Vorrei ringraziare la Uefa per questo premio. Da capitano, mi sento in obbligo di accettare questo premio in rappresentanza di tutta la squadra".

18.05 - Sale sul palco Aleksander Cefrerin, il presidente della Uefa. "Il premio ai medici di Danimarca-Finlandia è stato un premio speciale, per un qualcosa che va a la di là del campo. La vita è più importante di qualsiasi cosa. Massimo rispetto per tutti loro". Sul video scorrono le immagini degli attimi drammatici del malore di Christian Eriksen e il commento dei medici intervenuti per salvargli la vita. Parla anche Simon Kjaer: "Difficile dire come reagire in quei momenti, noi abbiamo fatto il massimo come squadra, restando uniti il più possibile. Quando abbiamo saputo che Chris stava bene, abbiamo provato a dare il nostro meglio sul campo". Ceferin consegna i premi.

Oggi è il giorno dei sorteggi della fase a gironi della Champions League 2021/22. Stavolta la sede prescelte è quella di Istanbul, 'risarcita' in qualche modo per la mancata finale della passata stagione. L'Inter, campione d'Italia, è tra le teste di serie. Juve in seconda fascia, Atalanta in terza e Milan in quarta.

Da segnalare, oltre ai paletti noti, anche quello "televisivo": Inter e Juve non potranno giocare lo stesso giorno e, di conseguenza, non potranno capitare nella stessa porzione di tabellone (A-B-C-D oppure E-F-G-H). Stesso discorso per Atalanta/Milan, Chelsea/Man. City, Atletico/Siviglia, Bayern/Dortmund, Lille/PSG, Real/Barça, Man. Utd/Liverpool, Porto/Benfica, Shakhtar/Din. Kiev e Lipsia/Wolfsburg.

Ecco le quattro urne:

FASCIA 1: Bayern, City, Atletico, Chelsea, Villarreal, Inter, Sporting, Lille

FASCIA 2: Real, Barça, Juve, United, PSG, Liverpool, Siviglia, Dortmund

FASCIA 3: Porto, Ajax, Shakhtar, Lipsia, Salisburgo, Benfica, Atalanta, Zenit

FASCIA 4: Besiktas, Din. Kiev, FC Bruges, Young Boys, Milan, Malmoe, Sheriff, Wolfsburg