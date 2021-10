LIVE – Inzaghi: “Col Sassuolo servirà la vera Inter. Bilancio? C’è fiducia”

L'allenatore nerazzurro incontra virtualmente la stampa per presentare i temi della partita di domani sera

Ultimo impegno prima della temuta sosta per le Nazionali per l'Inter, che domani sera sarà ospite del Sassuolo al Mapei Stadium. Reduce da due pareggi tra campionato e Champions League, la squadra sarà chiamata a chiudere al meglio questo mini ciclo particolarmente impegnativo. Simone Inzaghi, come di consueto, è protagonista della conferenza stampa pre-partita. A seguire le sue parole.

Che tipo di gara si aspetta con il Sassuolo?

"Senz'altro una partita non semplice, la settima in venti giorni. Un po' di fatica fisica e mentale c'è. Affrontiamo una squadra che gioca un buonissimo calcio, con ottime individualità. Servirà la vera Inter".

Ha in mente qualche rotazione in formazione?

"Oggi è il primo giorno con la squadra al completo. Valuterò come i ragazzi hanno recuperato e domattina sceglierò l'undici migliore".

C'è una ricerca di maggiore equilibrio o per la tua idea di calcio ci sarà sempre qualche rischio?

"L'equilibrio è importantissimo. Già in Ucraina abbiamo fatto bene a livello difensivo, facendo meno a livello di gioco ma con un po' di cinismo avremmo vinto la partita perché abbiamo avuto occasioni molto più importanti dello Shakhtar".

C'è un po' di preoccupazione tra i tifosi per il bilancio. Hai ricevuto rassicurazioni in tal senso?

"Penso di sì, non sono la persona più adatta perché abbiamo un ad bravissimo. Il primo obiettivo era mettere in sicurezza il club, penso che il bilancio dell'anno prossimo sarà molto migliore, ma credo che la società abbia fatto un grandissimo lavoro. La tifoseria è compatta, ci incita sempre, gli stipendi sono regolarmente arrivati. C'è fiducia per il futuro".

Come ti spieghi la differenza di gol tra campionato e Champions?

"Penso sia frutto dell'episodio, del momento. Al miglior attacco in A non dovrebbe succedere ma può succedere. Col Real abbiamo tirato 18-19 volte, l'altra sera nettamente meno ma con occasioni ancora più clamorose. Dobbiamo migliorare ma è frutto dell'episodio".

Qualitativamente Calhanoglu non ha garantito le prestazioni della prima giornata. Qual è la tua valutazione?

"Io sono molto soddisfatto di Calhanoglu, abbina qualità e quantità. Ho tanti giocatori in quel ruolo. La panchina iniziale di Kiev non era un riferimento all'Atalanta, perché l'ho analizzata il giorno dopo e a me è piaciuto, ha fatto quel che doveva fare. Ho tanti centrocampisti che stanno bene e di volta in volta posso fare scelte diverse".

L'eco delle critiche a Handanovic arriva in spogliatoio? Pensa di dare spazio a Radu in Coppa Italia?

"Alla Coppa penseremo quando arriverà. Handanovic è il capitano e un leader nello spogliatoio. Un grandissimo portiere che per tanti anni farà ancora le fortune dell'Inter".