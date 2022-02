LIVE PRIMAVERA – Inter-Samp 2-1, gli ospiti tornano in partita: gol di Pozzato

Segui la diretta testuale dell'ultimo match d'andata del campionato Under 19

Mattia Zangari

31' - Si alza la bandierina del guardalinee: Malagrida pizzicato in offside.

29'- La Samp ora crede di più in quello che fa, l'Inter deve evitare errori gratuiti in questa fase.

27' - Si riapre tutto a Interello, proprio quando l'Inter sembrava in completo controllo. Gara ancora lunghissima.

26' - LA SAMP TORNA IN PARTITA, POZZATO ACCORCIA LE DISTANZE! Di Stefano si avventa di testa su un cross calibrato dalla sinistra: palo! Sul tap-in il più lesto di tutti è Pozzato che batte Botis, non perfetto nella circostanza.

24' - Fase confusa nell'area interista dopo una serie di cross e controcross, alla fine arriva Sepe che calcia malissimo: palla a lato.

20' - La Samp è la quinta vittima di Iliev in questa stagione: il bulgaro sale a 5 gol segnati raggiungendo in classifica Peschetola.

19' - ILIEV SI FA PERDONARE, RADDOPPIO DELL'INTER! Contropiede da manuale dei nerazzurri orchestrato da Peschetola che porta palla per qualche metro prima di cambiare gioco magistralmente per Jurgens, pronto a crossare per Iliev che fa 2-0 in due tempi.

18' - Hoti si rifugia in calcio d'angolo spedendo il cross di Yepes oltre la linea di fondo campo.

16' - Scavallato il quarto d'ora a Interello: Inter-Samp 1-0 il risultato parziale, in virtù del gol di Jurgens al 10'.

14' - ILIEV A TANTO COSì DAL 2-0! Jurgens, galvanizzato dal gol, manda in porta con un colpo di tacco deluxe il bulgaro che spara da fuori area a un soffio dal palo.

13'- La Samp, colpita a sorpresa, finora non è stata in grado di organizzare una reazione credibile.

11' - E' il secondo gol di Jurgens in stagione dopo quello segnato al Torino nell'ultima gara del 2021.

10' - JURGENS NON SBAGLIA, INTER IN VANTAGGIO! Gol da dividere a metà con Peschetola, autore di un'azione travolgente che ha spaccato in due la difesa doriana, punita dalla freddezza dell'estone nel face to face con Saio.

8' - JURGENS! L'Inter batte il primo colpo con l'attaccante estone, il cui tiro mancino nel traffico dell'area di rigore sampdoriana non può fare male a Saio.

7' - Si fa vedere Jurgens, abile a sfuggire alla marcatura di Paoletti che poi si arrangia per frenarne la corsa commettendo fallo.

6' - Niente da fare per Pelamatti che, pur impegnandosi, non riesce a evitare che la palla sfili oltre la linea di fondo. Rimessa con i piedi per Saio.

5' - L'Inter guadagna faticosamente metri, un po' per merito per la Samp, un po' perché il 4-2-3-1 non è stato completamente digerito dagli 11 nerazzurri in campo.

4' - Palla irraggiungibile per Pozzato: si riprenderà con una rimessa dal fondo per Botis.

2' - Samp intraprendente in questo avvio, l'Inter fatica a recuperare palla. Fontanarosa, senza pazienza, rifila una spallata troppo vigorosa a un avversario e regala un calcio di punizione ai blucerchiati.

1' - E' la Samp, oggi in completo bianco da trasferta, a dare il primo giro al pallone. L'Inter indossa la maglia nerazzurra con la trama a pelle di serpente.

14.31 - Fischio d'inizio a Interello, comincia in questo momento Inter-Samp Primavera!

14.30 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

14.29 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul terreno di gioco del centro sportivo Suning in memoria di Giacinto Facchetti preceduti dalla terna arbitrale.

14.25 - La direzione arbitrale del match è affidata a Francesco d'Eusanio, assistito da Matteo Nigri e Matteo Sprezzola.

14.20 - La Samp arriva a Milano con una serie aperta di tre vittorie consecutive, esattamente come l'Inter: dopo aver avuto ragione dell'Hellas nell'ultima gara dell'anno, i blucerchiati di Tufano si sono sbarazzati di Lecce (3-1) e Fiorentina (4-1).

14.15 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Samp Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdere la diretta testuale del match!

14.10 - C'è tanta curiosità attorno a Valentin Carboni, fratello minore di Franco, alla prima recita con la Primavera da titolare. Nelle sue precedenti apparizioni uscendo dalla panchina, il 16enne ha sempre lasciato una buona impressione.

14.00 -Ieri, in esclusiva a Inter Tv, il direttore responsabile del Settore giovanile Roberto Samaden ha tracciato un bilancio della stagione giocata fin qui dall'Under 19: "Il gruppo della Primavera è molto giovane, questo magari ci porta a lasciare per strada qualcosa nell'immediato in termine di risultati. Tuttavia, l'obiettivo è quello di formare nuovi calciatori".

13.53 - Un po' di turnover per Chivu a 4 giorni dall'impegno europeo: tra i titolarissimi riposano Rovida, Franco Carboni, Casadei, Matjaz e Fabbian. Nell'undici titolare si rivedono Hoti e Pelamatti, assente da quel colpo tremendo alla testa preso contro il Napoli. La sorpresa è in attacco: prima chance dal 1' per Valentin Carboni, che completa con Peschetola e Iliev il tridente tutta fantasia dietro Jurgens.

13.50 - LE UFFICIALI:

INTER: 21 Botis; 19 Silvestro, 5 Hoti, 15 Fontanarosa, 29 Pelamatti; 25 Grygar, 4 Sangalli; 38 Carboni V., 10 Iliev, 7 Peschetola; 9 Jurgens. PANCHINA: 1 Rovida, 12 Basti, 6 Carboni, 8 Casadei, 13 Matjaz, 14 Fabbian, 22 Abiuso, 24 Andersen, 27 Dervishi, 30 Owusu, 37 Peretti, 39 Kamate. ALLENATORE: Cristian Chivu.

SAMPDORIA: 32 Saio; 2 Villa, 3 Migliardi, 6 Bonfanti, 7 Somma, 8 Paoletti, 10 Di Stefano, 11 Malagrida, 15 Pozzato, 17 Sepe, 21 Yepes. PANCHINA: 22 Tantalocchi, 5 Samotti, 9 Montevago, 16 Bontempi, 18 Dolcini, 25 Chilafi, 29 Bianchi, 30 Leonardi, 31 Porcu, 37 Canania, 41 Bonavita, 44 Musso

ALLENATORE: Felice Tufano.

13.48 - Prove di playoff prima del playoff quest'oggi a Interello, dove l'Inter Primavera ospita la Samp in un match d'alta classifica che precede di quattro giorni lo scontro da dentro o fuori in Youth League contro lo Zilina. I nerazzurrini, reduci da tre vittorie di fila in campionato, striscia impreziosita dal 2-1 nel derby, cercano il poker chiedendo strada ai blucerchiati che arrivano a Milano in grande spolvero a livello di risultati. Dal centro di formazione Suning in memoria di Giacinto Facchetti, benvenuti a Inter-Samp Primavera, ultima d'andata del campionato Under 19.