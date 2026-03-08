INTER-FIORENTINA 0-0

26' - L'Inter sviluppa una discreta azione, conclusa da Venturini dal limite: ancora palla alta.

24' - Fiorentina pericolosa con Jallow. Fei spazza rasoterra e trova Atzeni a centrocampo, che conduce un'altra transizione pericolosa. Questa volta conclude Jallow, a lato.

23' - Ancora palo per la Fiorentina! Atzeni conduce in campo aperto, poi serve Puzzoli che calcia. Palo pieno, poi Jallow colpisce male sulla palla che era rimasta lì.

21' - Fiorentina ancora molto pericolosa. Brutta palla persa da Zouin, con Atzeni che punta la porta e calcia da destra: Taho respinge. Poi sulla respinta Conti conclude di prima, con il tiro fuori. Inter graziata, il centrocampista viola poteva fare meglio.

15' - Diagonale di Evangelista, che prova il mancino rasoterra da posizione defilata. La palla finisce larga di poco.

10' - Corner per l'Inter che porta al tiro da fuori di Mancuso: conclusione difficile, palla altissima.

9' - Risponde l'Inter! Fei bravissimo sul sinistro di Mosconi. L'Inter si distende e arriva al tiro con l'esterno sondriese, palla deviata in corner con una gran parata da Fei.

7' - Fiorentina vicinissima al vantaggio! Gran tiro di Atzeni, ben trovato da Trapani tra le linee: palla che colpisce l'incrocio dei pali e ritorna in gioco.

3' - Venturini ci prova da fuori area: soluzione potente ma alta per il centrocampista di Carbone.

3' - Azione convulsa che porta l'Inter al cross con Zouin. Interviene la difesa ad anticipare Mosconi, poi l'ultimo tocco è proprio dell'esterno nerazzurro.

13.02 - Si comincia: è iniziata Inter-Fiorentina!

12.58 - Squadre in campo: Inter in nerazzurro, Fiorentina in divisa bianca da trasferta. Pochi minuti al calcio d'inizio.

Appuntamento importante per la Primavera dell'Inter di Benny Carbone, che ospita la Fiorentina Primavera al Konami Centre. I viola sono secondi in classifica, mentre l'Inter in questo momento è fuori dalla zona play-off: necessario quindi provare a centrare i tre punti che mancano da diverse partite. Per riuscirci Carbone schiera il solito 4-3-3, con il ritorno in Primavera di Zanchetta e Zouin, aggregati spesso all'Inter U23 nelle ultime settimane. Solo panchina per Kukulis, al rientro dalla squalifica di tre giornate dopo l'espulsione contro la Roma. Ecco tutte le scelte dei due allenatori, calcio d'inizio alle 13.

INTER (4-3-3): Taho; Marello, Mayé, Bovio, Della Mora; Cerpelletti, Zanchetta, Venturini; Zouin, Mancuso, Mosconi.

A disposizione: Farronato, Zarate, Putsen, El Mahboubi, Ballo, La Torre, Kukulis, Nenna, Williamson, Konteh, Jakirovic.

Allenatore: Benito Carbone.

FIORENTINA (4-3-3): Fei; Evangelista, Sadotti, Turnone, Trapani; Montenegro, Deli, Conti; Puzzoli, Jallow, Atzeni.

A disposizione: Dolfi, Bonanno, Koné, Perrotti, Keita, Angiolini, Mazzeo, Melani, Croci, Sturli.

Allenatore: Daniele Galloppa

Arbitro: Dasso (sez. di Genova)

Assistenti: Sicurello, Antonicelli