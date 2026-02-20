FROSINONE-INTER 5-4
Marcatori: Gori (2', 9', 52'), Della Mora (31'), Colley (37'), Pinotti (42', 59'), Lucchetti (48'), Williamson (57')
72' - Esce Gori, autore di una tripletta, entra Diallo. Un difensore per un attaccante.
69' - Espulso Ndoye! Due gialli in un minuto! Fallo su El Mahboubi in scivolata.
68' - Scintille sulla linea laterale: ammoniti El Mahboubi e Ndoye.
66' - Esce Majdenic, entra Zorzetto per il Frosinone.
65' - Ammonito Toci, trattenuta in mezzo al campo.
64' - Enorme occasione per Mancuso! Transizione condotta da Pinotti, che serve il compagno. Tiro a botta sicura, ma Rodolfo esce e para con i piedi, provvidenziale intervento il suo.
63' - Dentro Schietroma per Molignano per il Frosinone.
61' - Mosconi rientra e calcia con il sinistro: para Rodolfo che impedisce il 5-5.
60' - Altri due cambi per Carbone. Escono Vukoje e Jakirovic, entrano Mosconi e Peletti.
IL GOL - Clamoroso! Confusione totale ora, con Mancuso che riparte dopo una serie di contatti e arriva davanti a Rodolfo. Parata del portiere di casa e palla che resta lì: Pinotti ne approfitta e insacca.
58' - GOOOOOOOOOLLLLLLLLL DELL'INTER! PINOTTI FA DOPPIETTA, 5-4!
IL GOL - Lancio lungo, voragine nella difesa dei padroni di casa e Williamson batte Rodolfo: accorcia l'Inter!
57' - GOOOOOOOLLLLL DELL'INTER! Williamson fa 5-3! Partita pazzesca in Ciociaria.
IL GOL - Gori apre il piattone, Farronato spiazzato e palla in rete.
56' - Gol del Frosinone, Gori non trema e fa tripletta: 5-2.
54' - Rigore per il Frosinone! Fallo di Williamson su Colley, anche se forse prima il giocatore nerazzurro aveva allungato il pallone. Dubbi anche sulla posizione, la sensazione è che il contatto fosse fuori area.
IL GOL - Corner lento dalla sinistra battuto dal Frosinone. Farronato giustamente tenta l'uscita alta ma il sole lo inganna. La presa alta non riesce e la palla resta in area piccola, con il portiere disorientato sulla direzione presa dalla sfera. Tutto facilissimo per Lucchetti, che deve solo spingere in rete.
48' - Gol del Frosinone. Farronato disastroso in uscita, Lucchetti fa 4-2 a porta vuota.
47' - La Torre a centimetri dal pareggio. Palla allontanata dopo corner per i nerazzurri, si avventa sulla sfera La Torre. Il suo destro sibila a lato del palo.
16.00 - Via alla ripresa!
15.59 - Squadre di nuovo in campo a Ferentino. Doppio cambio per l'Inter: esce Nenna, entra Ballo. Ed esce anche Carrara, entra Cerpelletti. Mancuso va quindi a fare il falso nove.
15.47 - Si chiudono quaranticinque minuti su cui c'è tantissimo da dire. In primis, va sottolineato come il terreno di gioco sia lontanissimo dalle condizioni ottimali, rovinato dal maltempo. Passando alla partita, il Frosinone ha subito trovato due gol di vantaggio con Gori, protagonista al 2' e al 9'. Sul secondo gol grandi responsabilità di Farronato, a vuoto a 35 metri dalla porta. Poi Della Mora ha provato a rimettere a posto le cose, dopo una prima mezz'ora in cui l'Inter aveva rischiato di naufragare definitivamente: gol del terzino destro nerazzurro al 31'. Colley ha riallungato al 37', prima della rete di Pinotti al 42' ad accorciare nuovamente le distanze. Pochi i nerazzurri a convincere in questo primo tempo, su tutti El Mahboubi, sicuramente il migliore tra gli uomini di Carbone. Ancora in difficoltà Jakirovic.
15.46 - Aldi pone fine a un primo tempo assolutamente folle: finisce 3-2 la prima frazione a Ferentino.
46' - Uno di recupero.
IL GOL - Grande spunto sulla destra di El Mahboubi, che mette un bel pallone in mezzo per Pinotti. L'esterno sinistro anticipa tutti e a porta fuora fa 3-2, in modo simile a quanto è successo poco fa nell'altra area di rigore con Colley.
42' - GOOOOLLLLL DELL'INTEEEERRR! Partita pazza a Frosinone! Pinotti fa 3-2!
IL GOL - Befani mette un cross rasoterra che Toci prova a deviare ancora di tacco, senza colpire la sfera. Diventa un velo, Colley anticipa Nenna nel cuore dell'area piccola e batte Farronato, senza che questo ovviamente potesse intervenire.
37' - E il Frosinone fa 3-1. Colley a segno per i padroni di casa.
37' - Brivido per il Frosinone. Rodolfo esce fuori dall'area per rinviare una sfera che la difesa non aveva letto benissimo: il suo tentativo di rilancio colpisce Carrara.
IL GOL - Della Mora arriva al cross ma la palla viene respinta proprio nella sua direzione da Lucchetti. Il terzino destro di Carbone calcia verso la porta da posizione molto defilata e una deviazione beffa Rodolfo: tutto di nuovo in gioco tra Frosinone e Inter.
31' - GOOOOOOLLLL DELL'INTER! Della Mora riapre la gara, 2-1!
27' - El Mahboubi prova a correre in contropiede, entrata dura di Molignano. Giallo sacrosanto.
25' - Ancora il Frosinone in avanti. Corner allontanato dalla difesa e Buonapane opta per il tiro al volo dal limite dell'area. Gran coordinazione e conclusione ben indirizzata. Farronato si distende ed evita il 3-0.
22' - Colley, che sta giocando molto bene, ci prova da lontanissimo. La soluzione personale non trova lo specchio della porta.
18' - El Mahboubi arriva sul fondo e crossa per Mancuso. Bella girata del centrocampista nerazzurro, oggi capitano, che però non trova la porta: palla a lato.
12' - Befani ci prova, Farronato questa volta c'è. L'esterno frusinate rientra sul destro e prova il tiro a giro, Farronato alza sopra la traversa.
11' - Sussulto Inter con La Torre. Tiro fuori di poco dal limite dell'area di rigore, troppo strozzata la sua conclusione.
IL GOL - Lancio lungo dalla difesa per Gori che attacca la profondità nel duello con Jakirovic. Farronato esce in scivolata a 30 metri dalla porta, Gori anticipa il portiere, che stende Jakirovic e spalanca la strada all'avversario
. Il giocatore del Frosinone fa doppietta a porta vuota.
9' - Gori fa doppietta! Frosinone avanti 2-0, pazzesco a Ferentino.
4' - Frosinone a un passo dal 2-0! Colley sfugge in profondità e si presenta davanti a Farronato su assist di Toci. Conclusione affrettata per rubare il tempo a Farronato, bravo l'estremo difensore a deviare contro il palo la conclusione avversaria.
IL GOL - Gori è il più rapido di tutti su un colpo di tacco di Toci che arriva sul secondo palo: bruciato sul tempo Della Mora e gol a porta vuota per il giocatore di casa. L'Inter deve subito inseguire, sotto 1-0.
2' - Gol del Frosinone! Incredibile, subito avanti i padroni di casa con Gori.
15.01 - Via alla sfida tra Frosinone e Inter!
L'Inter Primavera vuole mettersi alle spalle un periodo complicato e lo fa visitando il Frosinone penultimo. I nerazzurri sono reduci da due brutte sconfitte, in Coppa Italia contro la Juventus e in campionato contro la Roma. Fondamentale ritrovare i tre punti per preparare al meglio la partita di martedì prossimo contro il Betis in Youth League e per non perdere il treno delle prime nel campionato Primavera 1. Ecco le scelte dei due allenatori per la gara in programma alle 15.
FROSINONE (3-5-2): Rodolfo; Lucchetti, Ndoye, Pelosi; Befani, Majdenic (dal 66' Zorzetto), Toci, Moglinano (dal 63' Schietroma), Buonapane; Gori (dal 72' Diallo), Colley
A disposizione: Minicangeli, Di Gioiosa, De Filippis, Cichero, Fiorito, Ceesay, Jobe, Mboumbou
Allenatore: Daniele Cinelli
Ammoniti: Molignano (27'), Toci (65'), Ndoye (68')
Espulso: Ndoye (69')
INTER (4-3-3): Farronato; Williamson, Nenna (dal 46' Ballo), Jakirovic (dal 60' Peletti), Della Mora; Mancuso, La Torre, Vukoje (dal 60' Mosconi); Pinotti, Carrara (dal 46' Cerpelletti), El Mahboubi
A disposizione: Taho, Marello, Conti, Bovio, Virtuani, Konteh, Grisoni
Allenatore: Benito Carbone
Ammonito: El Mahboubi (68')
Arbitro: Ciro Aldi (sez. di Lanciano)
Assistenti: Bosco-Lombardi
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 16:12 Lecce, bilancio magro con l'Inter al Via del Mare. In casa, i salentini non segnano ai nerazzurri da 222' minuti
- 16:04 livePrimavera, Frosinone-Inter 5-4 al 58': Pinotti fa doppietta! Ora l'Inter ci crede!
- 15:59 Qui Lecce - Stulic recuperato, assenti Camarda e Berisha: i convocati di Di Francesco per l'Inter
- 15:44 Sky - Juve, chiesta la grazia alla FIGC per Kalulu: i bianconeri puntano ad averlo per la gara col Como
- 15:30 Burdisso: "Mourinho grande stratega, Moratti significa famiglia. Ho lasciato l'Inter l'anno del Triplete, ecco perché"
- 15:16 Tensione in Inter-Juve e Milan-Como, la visione di Crepet: "Fa parte del gioco, come nei talk show"
- 15:01 Inchiesta Doppia Curva, arrestato Poerio: sarebbe stato l'incaricato dell'omicidio di Beretta
- 14:47 Inter, Chivu recupera pezzi a centrocampo: Zielinski e Frattesi in gruppo, partiranno per Lecce
- 14:33 Serie A, oggi via alla 26esima giornata: Lega Calcio in campo con 'Comunità Incontro ETS' contro le droghe
- 14:18 Lecce, Di Francesco: "Inter quasi imbattibile in campionato e infastidita dal ko in Champions, ma noi vogliamo continuità"
- 14:05 C'è ottimismo in Argentina: Lautaro Martinez può recuperare in 18 giorni e giocherà la Finalissima con la Spagna
- 13:50 Leao: "Il derby è una questione di vita o di morte e io voglio vivere. Mi voleva l'Inter, ma ho scelto il Milan"
- 13:35 SM - Infortunio di Lautaro, due opzioni: rientro per la UCL oppure contro la Roma
- 13:21 Vitali (ortopedico San Raffaele): "Lautaro, ecco il percorso clinico per il rientro"
- 13:07 Caressa: "Inammissibile che le italiane in Champions prendano tutti quei gol, dobbiamo recuperare le nostre 'radici' difensive"
- 12:52 fcinInter, Zielinski regolarmente in gruppo: il polacco è convocabile per la trasferta di Lecce
- 12:38 TEGOLA LAUTARO, i tempi di RECUPERO: SALTA il DERBY? Le ULTIME verso LECCE. Ora gli ALTRI LEADER...
- 12:24 Damiani: "Inter ko a Bodo una brutta sorpresa. Calcio italiano mediocre, dobbiamo farcene una ragione"
- 12:10 La Repubblica - Lautaro, recupero improbabile per il derby. Anche Juve e Atalanta ko, ma c'è una differenza
- 11:55 Sky - Si ferma Lautaro Martinez: possibile stop di un mese. C'è un obiettivo per il rientro
- 11:40 Lautaro, l'esito degli esami: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Verrà rivalutato la prossima settimana
- 11:30 GdS - Dossier Milan sugli errori arbitrali: Aia avvisata, i rossoneri si sentono penalizzati
- 11:16 Napoli, McTominay: "Scudetto andato? Vedremo alla fine. Sulle simulazioni..."
- 11:02 CdS - L'Inter di Chivu stenta in Europa: ecco perché. Nell'era Inzaghi...
- 10:48 CdS - Zielinski dalla panchina, Diouf titolare: la probabile formazione
- 10:34 Mercato, l'Inter sta preparando il terreno per essere protagonista. Costo rosa può toccare i 200 mln
- 10:20 Corsera - Arbitri pro, settimana prossima si entra nel vivo: ecco il piano di Gravina
- 10:06 Condò: "Inter, il campionato gioca contro la Champions. Guardate la formazione di domani"
- 09:52 TS - Lecce-Inter, Thuram sicuro del posto. Chance per Diouf a metà campo? Le ultime
- 09:38 TS - Lautaro, rientro prima o dopo la sosta? Il giocatore ha un appuntamento con l'Argentina che non vuole saltare
- 09:24 TS - Inter senza ottavi di Champions? Rischia un -60 rispetto all'anno scorso. E sul mercato...
- 09:10 CdS - Lautaro in ansia: la sensazione è che serviranno 2-3 settimane
- 08:56 GdS - L'Inter fa i conti: quanto valgono gli ottavi di Champions? In vista del mercato estivo...
- 08:42 Champions, crollo italiano. Capello: "Tre chiavi per spiegare i ko. L'Inter? Mi ha sorpreso. E non ho capito Dimarco in panchina. Al ritorno..."
- 08:28 CdS - Post-Sommer: Vicario resta in pole. Per la difesa spunta il nome di Potulski
- 08:14 GdS - Lautaro stop: oggi gli esami, il derby è un miraggio. Tocca a Esposito
- 08:00 GdS - Zielinski non preoccupa, ok Frattesi: la probabile formazione. Buone notizie anche da Dumfries
- 00:00 Di chiusa c'è solo la porta del bagno
- 23:49 Fiorentina, Mandragora: "Terreno complicato. Alle italiane non è andata bene sui campi freddi"
- 23:30 Inter, avviati i primi contatti per Muharemovic. C'è già una bozza d'intesa con l'entourage per l'ingaggio
- 23:09 La Fiorentina fa 3-0 in casa del Jagiellonia e mette in discesa la strada verso gli ottavi di Conference. I risultati d'Europa
- 22:54 Fenerbahce preoccupato per Skriniar. L'ex Inter si infortuna, Tedesco: "Sembra grave"
- 22:40 Capello: "Non avrei creduto andasse così la partita dell'Inter a Bodo. Ma al ritorno sarà 50-50 anche senza Lautaro"
- 22:20 Pancaro ricorda: "Che emozione il gol all'Inter nella semifinale di andata di Coppa Uefa"
- 22:00 Marchisio: "L'Inter ha avuto le sue occasioni ma il Bodo le ha sfruttate meglio". Poi su Lautaro: "Bisogna andarci cauti"
- 21:36 Cagni: "Chivu doveva pensare meglio a cosa dire. Marotta perché tira fuori Cuadrado, che c'entra?"
- 21:21 Baseggio a FcIN: "Stankovic ha più qualità di Jashari ed è più tecnico del padre. Se l'Inter lo riprendesse..."
- 21:07 Meluso: "Mi ha amareggiato perdere Zielinski, guardate cosa sta facendo all'Inter..."
- 20:54 Castro trova il gol in Europa e trascina il Bologna alla vittoria. Tutti i risultati di Europa e Conference League
- 20:37 Bonucci: "Gattuso fa sentire tutti importanti. Sogno di fare l'allenatore
- 20:23 In arrivo Nerazzurra Show, il primo talk interattivo dedicato all'Inter
- 20:08 Cubarsí: "Bastoni è un giocatore spettacolare. Sappiamo il suo livello, ma siamo felici dei nostri difensori"
- 19:55 Di Napoli: "L'Inter ha dato una bella spallata al campionato, ma la Champions va affrontata diversamente"
- 19:42 AIA, respinto il ricorso di Zappi: confermata la squalifica di 13 mesi
- 19:28 Milan, Scaroni: "Se voglio vincere titoli? Porca miseria! Abbiamo preso un percorso positivo"
- 19:14 Riunione European Leagues: sul tavolo il calendario delle partite internazionali e i modelli di distribuzione dei ricavi
- 19:00 Rivivi la diretta! IO GIRO L'ITALIA PER TE, ospite INTER CLUB MONTEFIASCO. Ansia LAUTARO, novità ZIELINSKI
- 18:46 Maxi squalifica per l'ex interista Almeyda: sette giornate di stop in Liga
- 18:32 Scudetto, Leao non si lascia scoraggiare dal -7: "Non è uno sprint, ma una maratona"
- 18:18 Football Benchmark, Esposito vola: +27,7 milioni di valore rispetto a dicembre. Cresce anche Nico Paz
- 18:04 Balzaretti: "Temo che Lautaro abbia un problema serio. La disabitudine al sintetico porta al rischio infortuni"
- 17:49 fcinZielinski, filtra ottimismo. Il polacco non ha nulla di preoccupante e si candida per la trasferta di Lecce
- 17:25 Inter, difficoltà in difesa: c'è un dato preoccupante sui gol subiti in Europa
- 17:10 Pio Esposito-gol al Bodo/Glimt: è il secondo marcatore interista più giovane nella fase a eliminazione della Champions
- 16:56 Neanche 72 ore di riposo e si gioca a Lecce. Chivu con assenze in mediana, ma la gestione delle risorse aiuta
- 16:43 Inizia il cammino dell'Italia di Soncin nelle qualificazioni ai Mondiali: convocate le nerazzurre Glionna e Polli
- 16:28 Il Derby d'Italia di Betsson.sport: l'abbraccio tra Baggio e Adriano e beneficenza
- 16:14 Qui Lecce - Allenamento mattutino in vista della gara con l'Inter: assenti i soliti due
- 16:00 Akanji volta pagina dopo il ko di Bodo: "Abbiamo la possibilità di riprenderci al ritorno"
- 15:46 CdS - L'Inter si fa forza dei numeri in vista del Lecce. Ma quante incognite per Chivu!