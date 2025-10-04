LAZIO - INTER U20 1-0
Marcatori: Gelli 61'
90'+2 - Cross di Pinotti, palla facile per Bosi, che blocca.
90' - Saranno quattro i minuti di recupero.
87' - Lavelli resta a terra. L'attaccante nerazzurro si è scontrato testa contro testa con Ferrari. In campo gli staff medici delle due suqadre.
85' - Humanes Gomez calcia da lontano. Palla lontana. L'Inter non può accontentarsi di questi tiri se vuole cercare il gol del pari.
81' - Taho esce in tuffo e allontana un pericoloso cross bianoceleste. Intanto Carbone esaurisce le sostituzioni con Romano, che entra al posto di uno spento Putsen.
80' - Adesso l'Inter si affida alle fiammate dei suoi nuovi entrati, senza riuscire però a mettere in affanno la difesa laziale.
77' - Escono El Mahboubi e Marello, dentro Humanes e Williamson. Altri due cambi per Carbone quindi.
76' - Bella discesa di Pinotti. Palla in corner dopo la sgroppata del neo-entrato.
75' - Marello crossa dalla sinistra. La difesa della Lazio ingabbia ancora un Lavelli sempre più in difficoltà nel confronto fisico.
69' - Cambia ancora Punzi: Munoz fa spazio a Milillo, Calvani rileva Gelli. Carbone invece decide che è il momento di Moressa e Pinotti al posto di Zarate e Zouin.
65' - Adesso per l'Inter le cose si complicano. La Lazio, che si era difesa ben sin qui, continua ad aspettare i nerazzurri. La squadra di Carbone concede quindi spazi pericolosi alle ripartenze avversarie.
63' - Ballo ci prova da lontanissimo. Bosi blocca in due tempi. Timida reazione quindi dell'Inter.
IL GOL - Cross basso dalla destra della Lazio con Serra. Sulejmani non ci arriva, ma la palla sfila. Gelli è più svelto di Ballo, lo anticipa e segna a porta vuota. Beffa per i nerazzurri, che avevano sicuramente giocato meglio degli avversari sin qui.
61' - Gol della Lazio. I biancocelesti la sbloccano con Gelli.
60' - Punzi capisce il rischio corso e sostituisce Ciucci. Al suo posto entra Pernaselci.
59' - Taho! Grande uscita bassa del portiere dell'Inter, che ferma Sulejmani in uno contro uno. Adesso la Lazio sta riuscendo a gestire di più il possesso palla, limitando la costruzione dei nerazzurri.
58' - Esposito grazia Ciucci. Saltato da Zouin a centrocampo, il terzino biancoceleste affonda il tackle in scivolata, stendendo l'avversario. Non arriva la seconda sanzione disciplinare.
57' - Sulejmani calcia da lontano: palla che va a diversi metri dalla porta.
55' - Ancora Inter in attacco: la squadra di Carbone preme sull'acceleratore ma non riesce a trovare la giocata per sbloccare la partita. Intanto Munoz stende El Mahboubi, ci poteva stare il cartellino giallo, non però secondo l'arbitro Esposito.
49' - Inter pericolosissima con Lavelli ed El Mahboubi. Il cross dalla sinistra di Marello trova la testa del marocchino, palla respinta sulla destra, dove c'è Ballo. Il contro-cross trova Lavelli che ci prova con il tacco. Anche qui la difesa laziale impedisce al tiro di arrivare in porta.
47' - Primo fallo e prima ammonizione per la Lazio nella ripresa. Bordoni calcia El Mahboubi, dopo che quest'ultimo aveva spostato la palla.
12.02 - Si riparte a Formello!
Ottimo primo tempo dei ragazzi di Carbone, almeno sul piano del gioco. Dal 20' in poi i nerazzurri hanno guadagnato campo, riuscendo a muovere bene la palla. La Lazio però si è chiusa con un blocco basso difficile da scardinare, non concedendo praticamente nulla in situazioni di gioco. Diverso il discorso sulle palle inattive, dove la squadra di Punzi invece ha rischiato qualcosina. Non ci sono state dunque grandi occasioni, eccezion fatta per il mancato colpo di testa di El Mahboubi a centoventi secondi dall'intervallo. La sfera era troppo alta per l'ala marocchina, che non è riuscita a spingere in porta, con Bosi fuori posizione.
11.45 - Fischia due volte Esposito: si torna negli spogliatoi sullo 0-0
44' - Grande occasione per l'Inter: sugli sviluppi di corner i nerazzurri non riescono però a insaccare con El Mahboubi. La palla, che era rimasta in area piccola per diversi secondi, viene poi allontanata da Santagostino.
42' - Torna a farsi vedere la Lazio. El Mahboubi perde palla in ripartenza, fermato da Bordoni. Il terzino sinistro biancoceleste poi calcia da lontano. Presa facile per Taho.
41' - Ballo calcia da fuori: palla deviata, lontana dalla porta di Bosi.
38' - Cross teso di Marello dopo una bella combinazione con Zouin. La palla viene allontanata dalla Lazio, che prova a ripartire. Nenna spende il fallo e si prende un giusto cartellino giallo.
31' - Zouin colpisce la traversa! Punizione di Marello che viene allontanata dalla difesa, dal limite dell'area l'ala nerazzurra colpisce malissimo e alza un campanile. La traiettoria mette in difficoltà Bosi, salvato dai legni.
29' - Punizione per l'Inter dalla destra. Marello crossa, Bosi esce alto e fa suo il pallone. Continua il momento positivo per l'Inter, che però deve stare attenta a non esporsi ai cambi di fronte.
23' - Ora si alzano un po' i ritmi. Le squadre però faticano a trovare la giocata giusta per rendersi pericolose. Primo giallo della partita per Ciucci intanto, entrato molto duro su Cerpelletti.
20' - Zarate ci prova da distanza siderale con il sinistro. La palla non si abbassa e sorvola la traversa.
17' - Zouin a terra in area: dopo aver saltato Ferrari e Santagostino c'è un contatto. Per Esposito non è abbastanza per assegnare un calcio di rigore.
16' - Rischioso errore di Ballo, che perde palla nella sua trequarti. Sulejmani sbaglia scelta e si accontenta di un tiro dalla distanza, debole e a lato.
13' - L'Inter gestisce bene il possesso ma non trova sbocchi: il cambio di ritmo di Zouin porta alla rimessa dal fondo.
8' - Gelli batte bene un altro calcio piazzato, questa volta dalla sinistra. Ancora i saltatori biancocelesti riescono a spizzare il pallone: Taho blocca la sfera, centrale.
5' - Occasione per l'Inter! Marello crossa dalla sinistra, con Bosi che non esce bene e lascia lì il pallone. Per sua fortuna Putsen, che arriva sulla respinta, non trova la porta.
2' - Prima sortita della Lazio. Cross di Gelli dalla trequarti su calcio di punizione. Taho è bravo e blocca in presa alta un colpo di testa debole dei biancocelesti.
1' - Si comincia! Prima palla per l'Inter.
10.58 - Squadre in campo: tra poco si comincia!
L'Inter U20 va a caccia della vittoria sul campo della Lazio. I nerazzurri di Carbone, che non vincono in campionato dalla prima giornata, datata 16 agosto, sono alla ricerca di punti preziosi per scappare dalla zona calda della classifica. La Lazio, allenata da Francesco Punzi, ha solo un punto in più dell'Inter, motivo per il quale la sfida è un vero e proprio scontro diretto. Ecco le formazioni ufficiali, calcio d'inizio alle ore 11.00.
LAZIO U20 (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Bordoni, Ciucci; Baldi, Munoz, Gelli; Cuzzarella, Sulejmani, Cuzzarella. A disposizione: Pannozzo, Calvani, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Carbone, Pernaselci, Curzi. Allenatore: Francesco Punzi
INTER U20 (4-3-3): Taho; Marello, Breda, Nenna, Ballo; Cerpelletti, Zarate, Putsen; El Mahboubi, Zouin, Lavelli. A disposizione.: Adomavicius, Della Mora, Humames, Pinotti, Romano, Moressa, La Torre, Kukulis, Vukoje, Breda, Williamson. Allenatore: Benito Carbone
Arbitro: Carlo Esposito (sez. Napoli)
Assistenti: Giuseppe Romaniello e Giovanni Ciannarella
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 12:32 LIVE Lazio-Inter U20, 1-0 all'80': Carbone finisce i cambi, dentro Thiago Romano
- 12:31 TS - La Super League ora tratta con la UEFA. L'obiettivo è una Champions ancora più grande
- 12:17 CdS - Chivu vuole la quinta vittoria di fila per chiudere il mini-ciclo: al rientro dalla sosta tre trasferta di fila
- 12:02 Via alla Serie A Women, l'Inter di Piovani ospita la Ternana all'Arena: le ufficiali. Viljhalmsdottir out
- 11:48 Corsera - Chivu e l'arte della manutenzione dell'Inter. Questa stagione non sarà noiosa
- 11:33 Repubblica - Con Chivu è addio comfort zone: che differenza rispetto agli anni di Inzaghi
- 11:19 Detruyer: "Inter grande salto della mia carriera. Per me è famiglia, qualità e divertimento"
- 11:04 Scaroni: "Nuovo stadio operativo nel 2030? L'idea è quella. Ci aspettiamo un aumento dei ricavi"
- 10:50 Sala: "Se Milano vuole dirsi moderna, deve ammettere che il Meazza ha i suoi anni". Poi replica a La Russa
- 10:37 TS - Chivu venerdì a Bengasi con un blocco dell'Inter U23. Sarà rinviata la gara col Renate
- 10:23 Spinaccè: "All'Inter ho imparato una cosa. La sfida più importante? Contro il Trabzonspor, contesto pazzesco"
- 10:09 Carlos Augusto: "L'Inter per me è tutto. Chivu grande allenatore, fa star bene il gruppo. A Barella ruberei..."
- 09:55 TS - Riecco Lautaro: il Toro si è sbloccato e adesso punta l'Olimpo dei goleador nerazzurri
- 09:40 Zerbin: "All'Inter ho tanti ricordi belli, da raccattapalle ho seguito l'anno del Triplete. San Siro è speciale"
- 09:26 GdS - Chivu 'vede' la vetta: un successo per volare primo per una notte. Al romeno non piace azzannare il futuro
- 09:12 Qui Cremonese - Anche Terracciano e Audero ai box: tra i pali ci sarà Silvestri. Recuperati Sarmiento e Vardy
- 08:58 GdS - Lautaro infinito, quanti partner d'attacco: da Icardi e Lukaku a Dzeko e Thuram. Ora dovrà trascinare Bonny e Esposito
- 08:43 CdS - Chivu lancia Bonny: il francese vince il ballottaggio con Esposito. Previsti altri cambi di formazione
- 08:29 GdS - Calhanoglu in forte dubbio: ballottaggio tra Frattesi e Sucic. Senza il turco il play sarà Barella
- 08:15 Preview Inter-Cremonese - Thuram ko, c'è Bonny. Chivu insiste col turnover
- 00:45 Marianella su Pio Esposito: "L'Inter sapeva fosse bravo, forse non così. E su Bonny..."
- 00:20 Under 19, Cocchi e Cerpelletti tra i convocati di Bollini per la doppia amichevole con la Scozia
- 00:00 Cresce l'Inter, cresce Cristian Chivu
- 23:49 La Lega Serie A alla 'Leaders Week London', De Siervo: "Abbiamo raccolto il grande interesse del mercato internazionale"
- 23:34 L'analisi di Bonanni: "Contento di come sta lavorando Chivu, è giovane e preparato"
- 23:20 DG Guidonia: "Seconde squadre danno un contributo al sistema, ma tra qualche anno..."
- 23:05 UFFICIALE - Luca Caldirola riparte dalla Serie D: è un nuovo giocatore della Folgore Caratese
- 22:50 Il Sassuolo esulta ancora: dopo l'Udinese, battuto anche il Verona. Il blitz al Bentegodi è firmato da Pinamonti
- 22:36 Inter, obiettivo continuità: nerazzurri alla ricerca del quinto acuto consecutivo prima della sosta
- 22:21 Effetto nuova Champions: il Barcellona pronto ad abbandonare il progetto della Super League
- 22:07 Collovati: "Difesa a zona? Sta facendo tanti danni da anni, non si capisce chi è responsabile"
- 21:52 Milan-Como in Australia, il commissario UE Micallef ribadisce il no: "È tradimento delle comunità e dei tifosi"
- 21:39 Cremonese, tifosi speciali per la rifinitura prima della gara con l'Inter: 500 bambini allo Zini
- 21:24 Under 21, Baldini rende noti i convocati per Svezia e Armenia: prima volta per Camarda
- 21:10 Amichevole con l'Inter a Bengasi, l'Atletico Madrid: "Ecco perché sarà una partita utile per noi"
- 20:55 Milano, dopo l'ok alla delibera su San Siro Monguzzi si dimette da presidente della Commissione ambiente
- 20:41 Cremonese, Baschirotto capocannoniere dopo 5 giornate: il difensore è a un gol dal suo primato personale in Serie A
- 20:27 Como, Ludi in difesa di Fabregas: "Siamo orgogliosi di lui e l'Italia deve essere orgogliosa di averlo"
- 20:13 Dezotti crede nella Cremonese: "L'Inter è fortissima, ma i grigiorossi hanno le armi per reggere"
- 19:58 Alciato presenta il libro di Mkhitaryan: "C'è tutto Henrikh, una persona speciale a cui ho imparato a volere molto bene"
- 19:44 Le previsioni Opta sulla Champions: comanda l'Arsenal, all'Inter il 3,4% di possibilità di vittoria
- 19:29 Inter-Cremonese, a San Siro il decimo confronto diretto: l'unica vittoria dei grigiorossi è datata 10/5/1992
- 19:22 Sky - Novità dell'ultimo minuto verso la Cremonese: Frattesi pronto a partire dal 1' al posto di Calhanoglu
- 19:14 UFFICIALE - Inter-Atletico Madrid a Bengasi il 10 ottobre, arriva il comunicato del club nerazzurro
- 19:00 Rivivi la diretta! TORNA la CURVA NORD, ma QUANDO? La VIGILIA di INTER-CREMONESE: le ULTIMISSIME
- 18:52 Doppia amichevole negli USA per l'Argentina: Lautaro convocato per i test con Venezuela e Porto Rico
- 18:39 Inter-Slavia Praga, Lautaro è ancora il migliore. Podio di qualità
- 18:25 La Russa suggerisce: "Futuro di San Siro? A Milano ci sono l'Alcione, l'Inter U23, il Milan Futuro, le squadre femminili"
- 18:10 Sky - Inter-Cremonese, Bonny al fianco di Lautaro. Possibile panchina per Bastoni: la probabile formazione
- 17:56 Damiani: "Inter e Napoli le più accreditate per lo Scudetto, società forti e rose ampie"
- 17:47 Inter-Atletico Madrid, anticipo di Champions League in Libia: accordo per un'amichevole a Bengasi il 10 ottobre
- 17:41 Cagliari, Pisacane: "L'infortunio di Belotti non ci scalfirà. Balotelli? Va chiesto ad Angelozzi"
- 17:28 L'elogio di Chivu per Bonny: "Gli voglio bene, è felice anche di giocare 2 minuti. Avrà una chance dall'inizio"
- 17:13 Pochi gol dai centrocampisti, ma a Chivu interessano altri aspetti
- 16:59 Frecciata De Santis: "Fino al 2006 classe arbitrale di tutto rispetto. Oggi il livello si è molto abbassato"
- 16:45 Qui Cremonese - Sono 23 i giocatori convocati da Nicola per l'Inter: fuori Audero e Terracciano
- 16:30 Ciccarelli: "La Curva Nord sicuramente non tornerà per Inter-Cremonese. Incrociamo le dita, posso dire che..."
- 16:16 Cremonese imbattuta dopo cinque giornate di campionato: a una neopromossa non capitava dal 2012-13
- 16:02 Sky - Dybala in gruppo: probabile convocazione per Fiorentina-Roma. Dopo la sosta c'è l'Inter
- 15:48 Turchia, tre 'italiani' nella lista dei convocati di Montella. C'è anche Calhanoglu
- 15:35 Vanhaezebrouck convinto da Stankovic: "Non uscirà più dai titolari del Club Brugge. E l'Inter lo riscatterà"
- 15:21 Chivu non si sbilancia sull'11 titolare: vuole 'giocatori incazzati'. E svela quando comunica la formazione alla squadra
- 15:07 Nesta: "Lautaro tosto, ma avrei potuto marcarlo. Ronaldo? Imprendibile, una sera mi ha fatto una testa come un pallone"
- 14:52 Cremonese, ottobre è il mese di Nicola: 1,44 punti di media a partita in carriera
- 14:38 La Russa: "Si ridiscuterà della opportunità di abbattere San Siro. Milan di Allegri? Un interista non può aver paura"
- 14:24 Cremonese, Nicola: "Vardy e Sarmiento ci saranno contro l'Inter, Audero no. Dobbiamo ribaltare la visione"
- 14:15 Chivu: "Per Thuram infortunio non gravissimo. Chi giocherà con Lautaro? Ho già deciso al 90%. Bonny e Diouf..."
- 14:09 SM - L'Inter oggi ha due portieri senza gerarchie. Richiesta del club a Chivu
- 13:54 Zielinski, la chiamata della Polonia dopo la prima titolarità con l'Inter: il centrocampista convocato da Urban
- 13:40 Stankovic in evidenza nel Bruges: arriva la prima convocazione con la Nazionale maggiore serba