Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).

Continuiamo a prepararci insieme in vista di Inter-Juventus, big match in programma domenica sera a San Siro. In casa bianconera si continua a giocare a "nascondino", ma i numeri dicono che la squadra è attrezzata per primeggiare in Italia, almeno fuori dal campo. Le ultime di calciomercato e sul futuro di San Siro e del nuovo stadio nerazzurro.