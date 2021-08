LIVE – Inter, Correa arrivato allo Sheraton: “Sono contento”

Nelle prossime ore le visite mediche e la firma

19.23 - Dopo la prima parte di visite mediche all'Humanitas, Correa è arrivato al Coni per ottenere l'idoneità. L'attaccante argentino sta bruciando le tappe per diventare subito un nuovo giocatore dell'Inter

19.05 - Correa ha svolto le visite mediche all'Humanitas, ora - come riporta la nostra inviata - è atteso a minuti al Coni per l'idoneità.

17.43 - Joaquin Correa, attaccante promesso sposo dell'Inter, è atterrato poco prima delle 18 all'aeroporto di Milano-Linate, dove ad attenderlo c'era anche il suo agente Alessandro Lucci. Ora, l'iter per il Tucu prevede le visite mediche di rito nelle prossime ore tra Humanitas e Coni, la firma e l'annuncio, in tempo – spera Simone Inzaghi – per essere convocato per la gara di venerdì sera contro l'Hellas Verona.