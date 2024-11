Confermate le sensazioni negative su Pavard, stop di un mese. Come cambiano le rotazioni di Inzaghi? Le ultime da Appiano su Acerbi e Frattesi in vista di Fiorentina-Inter.

