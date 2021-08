LIVE DUMFRIES – Dopo la firma subito ad Appiano. Ma domani niente partita

È il giorno di Dumfries all'Inter. Premi F5 per aggiornare la diretta

16.20 - Secondo quanto riferisce SkySport24, per ragioni burocratiche, Dumfries non potrà partecipare domani all'amichevole con la Dinamo Kiev e sarà solamente in tribuna a Monza.

14.30 - Dopo il passaggio in sede per firma e dettagli burocratici, arriva il momento del campo per Dumfries che si sta recando ad Appiano Gentile per conoscere lo steff tecnico e i nuovi compagni di squadra.

13.30 - Dopo le visite per l'idoneità, tappa in sede per l'esterno olandese che firmerà il contratto quadriennale offertogli dall'Inter.

12.15 - Dumfries ha lasciato il Coni, firmando i primi autografi e facendo qualche selfie con i tifosi.

10.40 - L'esterno olandese è arrivato al Coni per espletare la seconda parte delle visite mediche.

9.35 - Prima parte delle visite terminata, ora tappa al Coni per il quasi ex Psv.

8.00 - Dumfries è arrivato di buon'ora alla clinica Humanitas di Rozzano.

Oggi è il giorno di Denzel Dumfries all'Inter. Dopo l'arrivo nella serata di ieri, il nazionale olandese svolgerà le visite mediche di rito, andrà alla Pinetina e apporrà la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri. Poi, se non ci saranno sorprese, si allenerà con il gruppo e potrebbe anche essere convocato per l'amichevole di domani con la Dinamo Kiev a Monza. FcInterNews seguirà la sua giornata passo dopo passo.