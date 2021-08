LIVE – Correa, domani le firme: “Sono contento”. Ora Tucu a cena con Marotta e Ausilio

Nelle prossime ore le visite mediche e la firma

22.19 - Come riferisce Gianlucadimarzio.com, domani sarà il giorno delle firme di Correa con l'Inter: il tutto si svolgerà ad Appiano Gentile, dove per la squadra nerazzurra è previsto l'allenamento mattutino prima della partenza per Verona. Compatibilmente con gli aspetti burocratici, la speranza di Simone Inzaghi è di avere a disposizione il Tucu per la seconda giornata di campionato contro l'Hellas.