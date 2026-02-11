21' - I difensori dell'Inter sono in chiara difficoltà davanti alla pressione alta degli avversari. Qui Peletti deve rifugiarsi in fallo laterale.

19' - Intervento ruvido di El Mahboubi: l'arbitro ordina calcio di punizione per la Juve ammonendo solo verbalmente il nerazzurro.

18' - Il calcio di punizione per l'Inter battuto dalla trequarti si risolve in un nulla di fatto: la palla scivola in fallo di fondo.

16' - BALLO SALVA L'INTER! Grelaud, dopo una bella incursione in area, calcia a colpo sicuro trovando l'opposizione del terzino interista.

14' - Vallana grazia l'Inter! Troppe disattenzioni difensive della squadra di Carbone, che qui non paga dazio solo per l'imprecisione del 17 bianconero che calcia a lato tirando dall'interno dell'area di rigore.

13' - Reazione rabbiosa dell'Inter che costruisce la terza palla gol in 13': inserimento a fari spenti di Putsen che, tutto solo, non riesce a trovare la coordinazione giusta per fare 1-1.

11' - JUVENTUS IN VANTAGGIO CON VERDE! Bello schema da corner degli ospiti: cross all'altezza del primo palo, dove irrompe Pugno che fa la torre per Verde, che segna il più facile dei gol di testa a porta vuota.

10' - Ballo vince il duello con Grelaud sulla corsia e ferma l'avanzata della Juve. Che però trova sfogo sull'altro lato guadagnando un giro dalla bandierina.

9' - Si è accesa all'improvviso la partita, soprattutto per merito dei padroni di casa, due volte pericolosi con i tiri da fuori area di Cerpelletti e Mancuso.

7' - CERPELETTI SCUOTE IL PALO! Conclusione potente dalla distanza del capitano interista che coglie il legno alla destra di Radu, che nulla avrebbe potuto. Sul proseguimento dell'azione, l'Inter porta a casa un corner.

6' - La risposta della Juve non si fa attendere: Merola ha sul destro l'opportunità per colpire a rete, ma trova davanti a sé il muro difensivo nerazzurro.

5' - Ci pensa Mancuso ad animare un avvio di gara a ritmi bassi: il numero 29 raccoglie il pallone al limite dell'area e non ci pensa due volte a scaricarlo verso la porta. Il tiro finisce non lontano dallo specchio.

4' - Possesso palla sterile dell'Inter, che dopo 4' quantomeno guadagna un po' di metri.

2' - L'Inter prova a impostare dal basso, ma non è facile perché il pressing degli avanti juventino è coordinato.

1' - Il primo pallone è nerazzurro.

18.33 - Fischio d'inizio di Pasculli, è cominciata Inter-Juve! A Interello si decide l'ultima semifinalista di Coppa Italia.

18.29 - L'arbitro Michele Pasculli guida sul campo di Interello i 22 protagonisti della gara. Ora i saluti di rito e il lancio della monetina per determinare l'occupazione delle due metà e il primo possesso palla.

18.25 - Si gioca in gara secca, quindi stasera uscirà la sfidante del Parma, capace di battere 1-0 la Roma nell'altro quarto di finale. Nella parte alta del tabellone, invece, si incroceranno Atalanta e Sassuolo per un posto in finale.

18.20 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: Taho, Marello, Cerpelletti (C), Zoulin, Putsen, El Mahboubi, Ballo, Kukulis, Garonetti, Mancuso, Peletti. A disposizione: Farronato, Della Mora, Pinotti, La Torre, Nenna, Vukoje, Williamson, Carrara, Konteh, D'Agostino, Jakirovic. Allenatore: Carbone.

JUVENTUS: Radu, Rizzo, Montero Benia, Keutgen, Leone, Verde (C), Vallana, Merola, Grelaud, Tiozzo, Pugno. A disposizione: Huli, Milia, Lopez, Finocchiaro, Durmisi, Ceppi, Elimoghale, Borasio, De Brul, Repciuc, Makiobo. Allenatore: Padoin.

18.15 - C'è un altro Inter-Juve nella settimana del derby d'Italia valido per la 25esima giornata di Serie A, in programma sabato sera, a San Siro.. Stasera, infatti, la Primavera di Benny Carbone ospita i pari età bianconeri, a Interello, con l'ambizione di centrare la semifinale della Coppa Italia di categoria. Il fischio d'inizio è fissato per le 18.30, di seguito le formazioni ufficiali: