Serie A 2021-2022, il calendario dell’Inter: si parte col Genoa, ultima con la Samp

Ecco il cammino della squadra di Simone Inzaghi: derby a novembre e febbraio, il 24 aprile torna Mou a San Siro

Christian Liotta

Su il sipario: la Serie A 2021-2022 è stata svelata quest'oggi nella cerimonia di presentazione del calendario della prossima stagione. Le 20 squadre protagoniste, a partire dall'Inter campione in carica hanno avuto modo di conoscere il loro cammino. I nerazzurri di Simone Inzaghi partiranno contro il Genoa a San Siro il 22 agosto e chiuderanno il 22 maggio sempre in casa con l'altra genovese, la Sampdoria. Sulla carta un inizio di campionato agevole, prima del doppio test con Lazio fuori e Juventus in casa e del derby in programma alla 12esima di andata. Nel ritorno, il 24 aprile, ci sarà il grande ritorno di José Mourinho a San Siro con la Roma. Il 3 aprile la sfida di ritorno con la Juve di Massimiliano Allegri.

19.45 - Finisce qui la cerimonia, la Serie A 2021-2022 ha le sue date. Dal 22 agosto, parola al campo.

19.45 - Questo il quadro del girone di ritorno:

20a giornata (6 gennaio 2022): Bologna-Inter

21a giornata (9 gennaio): Inter-Lazio

22a giornata (16 gennaio): Atalanta-Inter

23a giornata (23 gennaio): Inter-Venezia

24a giornata (6 febbraio): Inter-Milan

25a giornata (13 febbraio): Napoli-Inter

26a giornata (20 febbraio): Inter-Sassuolo

27a giornata (27 febbraio): Genoa-Inter

28a giornata (6 marzo): Inter-Salernitana

29a giornata (13 marzo): Torino-Inter

30a giornata (20 marzo): Inter-Fiorentina

31a giornata (3 aprile): Juventus-Inter

32a giornata (10 aprile): Inter-Hellas Verona

33a giornata (16 aprile): Spezia-Inter

34a giornata (24 aprile): Inter-Roma

35a giornata (1° maggio): Udinese-Inter

36a giornata (8 maggio): Inter-Empoli

37a giornata (15 maggio): Cagliari-Inter

38a giornata (22 maggio): Inter-Sampdoria

19.32 - Beppe Marotta viene interpellato sulla battuta di Mourinho sugli stipendi: "Non accetto la polemica, non è il contesto giusto. Mourinho è una volpe, furbo; vuole innervosire o più stimolare gli avversari e io mi sento molto stimolato. Ma sto al gioco, al fine siamo qui per divertire e questi siparietti servono anche a voi per creare motivi di discussione. Sta a noi non cadere negli indizi per cercare litigiosità che non sono nel carattere mio né di altri". Un pensiero anche per Christian Eriksen: "Siamo felici per la salute che sta ritrovando. Poi per il suo ritorno in campo è una situazione che va analizzata, speriamo che possa ritrovare in pieno la salute. Calhanoglu? Non è stato uno sgarbo, magari la prossima volta sarà il Milan a prendere un giocatore in scadenza di contratto dall'Inter. Penso sia giusto non correre dietro più di tanto. Il costo del lavoro è sproporzionato rispetto ai ricavi".

19.30 - Materazzi sul ritorno in Italia di José Mourinho: "Sensazione strana, sappiamo cosa ha dato all'Inter. Si è preso una bella gatta, vero che hanno 3 anni di tempo ma non lo vedo uno che vuole vincere alla fine dei tre anni. Penso abbia avuto garanzie, Roma è una piazza bellissima ma difficile. Spero possa tornare a girare con la Vespa... Penso che ogni allenatore tornato in Italia fa bene al calcio italiano: Spalletti, Sarri, Allegri, Mourinho... Vuol dire che il nostro campionato è tornato ad essere affascinante. Loro daranno una spinta a livello anche comunicativo. Ci stava bene anche Rino Gattuso, che penso tornerà presto".

19.25 - Proponiamo tutti gli incontri dell'Inter dalla decima alla 19esima giornata di andata:

10a di andata (27 ottobre): Empoli-Inter

11a di andata (31 ottobre): Inter-Udinese

12a di andata (7 novembre): Milan-Inter

13a di andata (21 novembre): Inter-Napoli

14a di andata (28 novembre): Venezia-Inter

15a di andata (1° dicembre): Inter-Spezia

16a di andata (5 dicembre): Roma-Inter

17a di andata (12 dicembre): Inter-Cagliari

18a di andata (19 dicembre): Salernitana-Inter

19a di andata (22 dicembre): Inter-Torino

19.22 - Ancora Materazzi sulla corsa Scudetto: "Chi proverà a vincere? Tutte... A parte gli scherzi, le prime 5-6 squadre a parte l'Inter l'anno scorso hanno fatto una corsa entusiasmante; per tutto il girone di andata il Milan è stato straordinario. Poi una sorpresa c'è sempre, anche in negativo: spero non sia la mia Inter".

19.20 - Qui invece il dettaglio di sesta e settima di andata:

19.14 - La quinta giornata nel dettaglio:

19.09 - Alla 16esima giornata (5 dicembre) ci sarà Roma-Inter, col ritorno il 24 aprile che vedrà José Mourinho riaffrontare la squadra nerazzurra a San Siro.

19.09 - Saranno la 12esima (7 novembre) e la 24esima giornata a febbraio quelle che vedranno in programma i due derby, col Milan che giocherà la prima partita in casa.

19.08 - Svelate le date di Lazio-Inter e Inter-Lazio: il ritorno di Inzaghi a Roma sarà all'ottava di andata (17 ottobre), col ritorno alla seconda giornata. Alla nona giornata di andata ci sarà Inter-Juve, col ritorno il 3 aprile.

19.06 - Svelata la settima giornata, che vedrà Milan e Inter in trasferta. I nerazzurri se la vedranno col Sassuolo.

19.05 - Si ripercorre il successo dell'Inter dello scorso campionato. Marotta: "Conte? Ormai è il passato, ora affrontiamo una sfida nuova con lo stesso entusiasmo. Chi prenderà il posto di Hakimi? Non è facile, servirà creatività".

19.04 - Questo il quadro completo della terza e della quarta giornata:

19.02 - Marotta su Inzaghi: "Lui è stato anche un mio calciatore alla Sampdoria. Grazie alla fiducia concessa dalla Lazio ha potuto mostrare il suo valore, noi abbiamo raccolto quanto fatto da loro".

19.01 - Marco Materazzi approva l'arrivo di Simone Inzaghi all'Inter: "Vorrei essere al suo posto... Prende una squadra importante, è una bella opportunità. In cinque anni alla Lazio ha ottenuto risultati incredibili anche se in una comfort zone, ora arriva in un ambiente cresciuto tanto grazie al lavoro di Marotta e dei dirigenti che hanno ricostruito dalle macerie del nostro gruppo. Siamo una società solida, dove un allenatore ha lasciato un gruppo incredibile e un lavoro da dieci e lode. Spero che Inzaghi possa mietere quanto seminato".

18.59 - Trasferta a Firenze alla quinta giornata, poi alla sesta il big match contro l'Atalanta. Ancora Marotta: "L'esperienza mi insegna che all'inizio ogni avversario ha lo stesso valore. Bisogna approcciare ogni partita, anche la prima, con la determinazione necessaria. Il campionato è lunghissimo, solo nel girone di ritorno si potrà definire la griglia dei possibili vincitori".

18.56 - Si va avanti con la terza di andata che prevede Sampdoria-Inter, alla quarta invece ci sarà il match interno col Bologna. Marco Di Vaio, team manager felsineo, commenta così l'avvio di campionato: "Bene l'avvio con la Salernitana, per me è un salto indietro nel tempo. Poi giochiamo due partite fuori con due squadre da Champions League".

18.54 - Seconda di campionato e prima trasferta a Verona. Questo il quadro completo:

18.53 - Ivan Cordoba, dirigente del Venezia, parla dei lavori che coinvolgeranno lo stadio Penzo: "Vogliamo rientrare il prima possibile, perché per la nostra squadra giocare in casa coi tifosi è diverso".

18.52 - Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, spiega la novità del calendario asimmetrico: "Non dobbiamo avere paura dei cambiamenti, questa innovazione permette di spalmare meglio i nostri impegni". Una battuta anche sul Var centralizzato: "Stiamo costruendo il centro di produzione che permetterà agli arbitri Var di controllare meglio il lavoro dei colleghi. Vogliamo garantire ai tifosi il prodotto migliore".

18.51 - Viene svelata subito la prima giornata di ritorno: l'Inter sarà attesa dalla trasferta di Bologna.

18.47 - Beppe Marotta, ad dell'Inter, introduce così la nuova stagione: "Il campionato è lunghissimo e contrariamente alla Champions dove ci sono altre circostanze, in Italia la squadra migliore vince sempre".

18.45 - Ecco la prima giornata della Serie A 2021-2022:

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

Hellas Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus

18.39 - Sale sul palco Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A: "Intanto complimenti ancora alla Nazionale, ai giocatori, al presidente Gravina, a mister Mancini e allo staff. L'Europeo ripone la Serie A al centro europeo, se uno guarda le statistiche vede che degli 11 giocatori della formazione top del torneo cinque sono del nostro campionato più Jorginho che è originario della Serie A, i cui rappresentanti hanno segnato il 25% dei gol dell'Europeo. Il ritorno dei tifosi negli stadi? Il calcio è un volano dal punto di vista sociale ed economico, senza contare quanti italiani lo seguono con passione. Noi abbiamo una responsabilità sociale come sistema, quando parliamo di stadi pieni e delle richieste fatte come Lega e Figc al governo parliamo di qualcosa che riteniamo nell'interesse del Paese. Vogliamo rivedere gli stadi pieni il 22 agosto col green pass, anche per incentivare il Paese alle vaccinazioni. Possiamo contribuire molto in questa direzione, basti vedere cosa ha fatto la Francia. Noi possiamo essere un volano importantissimo, avere il 100% di persone negli stadi è fondamentale per la sostenibilità del sistema e aiuto alla messa in sicurezza del Paese".

18.38 - Francesco Totti, altro ambassador della Serie A, saluta i presenti attraverso un videomessaggio.

18.37 - Materazzi torna sulla vittoria degli Europei e sul gol di Leonardo Bonucci in finale: "Solo complimenti, io ho avuto la fortuna di vedere i ragazzi dal vivo a Monaco e sembravano una squadra di club, fatta per giocare ogni domenica insieme".

18.36 - Seduto tra gli ospiti anche Marco Materazzi, ambasciatore della Lega Serie A insieme a Ciro Ferrara.

18.32 - Marco Cattaneo e Giorgia Rossi sono i due cerimonieri di questa giornata, che si apre con una giusta celebrazione dell'Italia vincitrice degli Europei e dei suoi protagonisti.

18.30 - Ci siamo, è iniziata la cerimonia di presentazione del calendario 2021-2022 della Serie A.

18.25 - Beppe Marotta, ad dell'Inter, è già arrivato da qualche minuto presso gli IBM Studios, sede della cerimonia. QUI IL VIDEO DEL SUO ARRIVO

18.20 - Ricordiamo che il prossimo campionato inizierà il 22 agosto. Saranno cinque i turni infrasettimanali: 22 settembre, 27 ottobre, 1 dicembre, 22 dicembre, 6 gennaio. Le soste saranno invece il 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 26 dicembre, 2 gennaio, 30 gennaio, 27 marzo. L'ultima giornata sarà il 22 maggio

18.15 - Quasi tutto pronto per l'inizio della cerimonia. Potrete conoscere tutti i criteri della compilazione del calendario consultando questo video.