ARZIGNANO-INTER U23 0-0

9' - Adesso la partita diventa più piacevole, ritmi in crescita e squadre che si sfidano a viso aperto. Intanto Topalovic calcia da fuori: tiro respinto da Bernardi.

8' - Occasione Inter. Alexiou arriva sul fondo e crossa da sinistra. Lavelli prima stoppa male, poi riesce a calciare dal cuore dell'area di rigore. Tiro respinto, con Spinaccé e Lavelli che in questa occasione si sono un po' intralciati a vicenda.

5' - Melgrati! Che parata! Bello schema su punizione dell'Arzignano che cerca Coppola sul secondo palo. Il difensore centrale, oltre due metri d'altezza, ha vita facile a fare torre verso Toniolo, che colpisce in area piccola. Melgrati è bravissimo a impedire che il pallone possa finire in porta.

4' - Le squadre si studiano in avvio. Ritmi piuttosto bassi.

12.31 - Fischia Mirabella: è iniziata la gara dello stadio Dal Molin!

12.28 - Squadre in campo. L'Inter U23 in terza maglia, grigia e arancione. Padroni di casa invece in gialloceleste.

Dopo la sconfitta infrasettimanale a Fontanafredda, l'Inter U23 prosegue il suo campionato al Dal Molin, ospite dell'Arzignano Valchiampo. La squadra di Vecchi deve trovare punti importanti per approfittare del passo falso di venerdì sera del Cittadella e tornare nelle prime cinque in classifica. D'altro canto, anche i padroni di casa vorranno continuare ad alimentare la classifica per scappare dalla zona play-out dopo la vittoria della scorsa settimana a Meda, contro il Renate. Ecco le scelte dei due allenatori per la gara delle 12.30.



ARZIGNANO VALCHIAMPO (3-4-1-2): Manfrin; Bernardi, Coppola, Boffelli; Lakti, Chiarello, Castegnaro, Boccia; Toniolo; Minesso, Mattioli. A disposizione: Nespola, Invaso, Rossoni, Lanzi, Damiani, Bianchi, Moretti, Antoniazzi, Nanni, Valentini, Milillo. Allenatore: Daniele Di Donato

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Re Cecconi, Stante, Alexiou; Kamate, Bovo, Fiordilino, Topalovic, Cocchi; Spinaccè, Lavelli. A disposizione: Raimondi, Adomavicius, Zanchetta, Maye, Agbonifo, Zouin, David, Iddrissou, Zuberek, Kaczmarski, Berenbruch, Cinquegrano. Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Domenico Mirabella (sez. di Napoli)

Assistenti: Antonio Aletta (sez. di Avellino), Simone Mino (sez. di La Spezia)

Quarto ufficiale: Francesco Zago (sez. di Conegliano)

Operatore FVS: Leo Posteraro (sez. di Verona)