La prestazione dell'Inter nell'euroderby d'andata ha stupito in positivo Marcello Lippi, ct campione del mondo nel 2006: "Troppa Inter. È stata una partita intensa, ma disequilibrata nella quale il Milan ha sofferto molto l’assenza di Leao. Non pensavo fino a quel punto, per 45 minuti l’Inter è stata incontenibile", le sue parole in esclusiva a Libero.

"Ora ai rossoneri serve un’impresa, complicatissima. Uno spiraglio di speranza, solo quello, glielo lascio", ha aggiunto l'ex tecnico della Juve. Prima di immaginare lo scenario che prevede i nerazzurri finalisti di Champions a Istanbul: "L'Inter è una squadra forte e, soprattutto compatta, tutto è possibile. Grazie alla condizione mostrata mercoledì sera, tutto sarebbe possibile. Un plauso speciale va a Inzaghi, ha fatto un buon lavoro sia dal punto tattico preparando bene la sfida sia sul versante motivazionale".