L’Inter gioca a tennis sul centrale di Appiano: 6-0 al Crotone nel segno di Calha. 45′ per Lukaku

Tutto facile per i nerazzurri contro gli Squali: in gol il turco, Satriano, Dimarco, Pinamonti, Brozovic e Sensi

Mattia Zangari

Nel periodo dell'anno monopolizzato dai Giochi Olimpici, l'Inter adotta un approccio multidisciplinare per avere ragione del Crotone, trasformando una partita di calcio in uno sbilanciato set di tennis. Sul centrale di Appiano Gentile, i nerazzurri liquidano i malcapitati calabresi con un netto 6-0, distribuendo equamente i gol in due round: il primo viene dominato da Calhanoglu, bravo ad andare di fioretto per servire Satriano e Dimarco e di sciabola per segnare il tris parziale. Nella ripresa, è sempre il turco a prendere il centro del ring prima di uscire: imbucata per Pinamonti che batte Saro con un diagonale strozzato. L'ultimo sprint si esaurisce tra 58' e 65', quando Sensi e Brozovic arrotondano definitivamente il punteggio.

IL TABELLINO:

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (21 Cordaz 72'); 37 Skriniar (45 Sottini 78'), 6 de Vrij (42 Moretti 72'), 11 Kolarov (13 Ranocchia 46'); 36 Darmian (47 Carboni 75'), 44 Nainggolan (12 Sensi 46'), 77 Brozovic (18 Agoumé 72'), 20 Calhanoglu (22 Vidal 59'), 32 Dimarco (46 Zanotti 75'); 48 Satriano (9 Lukaku 46'), 99 Pinamonti (16 Salcedo 72'). A disposizione: 99 Radu, 41 Nunziatini. Allenatore: Simone Inzaghi.

CROTONE (3-4-2-1): 12 Festa (Saro 46'); 3 Nedelcearu, 6 Marrone, 5 Mondonico; 29 Rispoli (Bruzzaniti 46'), 21 Zanellato ( Juwara 57'), 16 Vulic, 17 Molina; 8 Borello (Giannotti 46'), 20 Rojas (Mulattieri 57'); 24 Kargbo. A disposizione: D’Aprile, Tutyskinas, Zak, Ranieri, Yakubiv, Petriccione, Nanni.

Allenatore: Francesco Modesto.

Marcatori: 10' Satriano, 22' Dimarco, 27' Calhanoglu, 56' Pinamonti, 58' Sensi, 65' Brozovic.

Recupero: 1' - 2'.

RIVIVI LA CRONACA DI INTER-CROTONE 6-0

93' - Cala il sipario al Suning Training Centre! L'Inter gioca a tennis sul centrale di Appiano: 6-0 al Crotone nel segno di Calhanoglu, autore di un gol e tre assist per Satriano, Dimarco e Pinamonti. Di Brozovic, dopo la gioia personale di Sensi, il gol che ha fissato il risultato nel secondo tempo, giocato per intero dal rientrante Lukaku.

92' - Curiosa la decisione di dare recupero da parte dell'arbitro. Ma si va avanti e arriva un infortunio di un giocatore del Crotone. Dopo il quale l'arbitro decide finalmente di mettere bocca al fischietto.

91' - Lukaku si libera di un avversario irregolarmente grazie a una spinta. Il belga si rammarica perché sarebbe andato tutto solo verso la porta difesa da Saro.

90' - Troppo lunga la palla di Vulic per Giannotti: si riparte con una rimessa dal fondo di Cordaz.

88' - Vidal prova il piazzato di mancino: palla sul muro crotonese.

87' - Giannotti cade troppo facilmente in area dopo lo spalla a spalla con Ranocchia: l'arbitro vede bene, non c'è rigore.

86' - Il Crotone a caccia del gol della bandiera, ma Sottini non ci sta e anticipa la concorrenza in area con un colpo di testa puntuale. La palla si impenna e diventa facile preda per Cordaz.

83' - La partita si trascina verso il triplice fischio, gli argomenti sono ormai esauriti da tempo.

81' - Non arriva il gol di Lukaku! Doppio passo appena accennato del belga fuori area e tiro col piede forte che sfila di poco a lato.

80' - Brutto fallo di Zanotti, graziato dall'arbitro che ha dimenticato i cartellini.

78' - Lascia il campo Skriniar, minuti per Sottini.

77' - Saro dice no a Lukaku! Ci prova ancora una volta col destro il belga: conclusione debole, il portiere del Crotone si allunga e manda in corner.

75' - Carboni e Zanotti le altre novità nell'Inter: cambiano i quinti, richiamati in panchina Darmian e Dimarco.

71' - Altri 4 cambi per Inzaghi: Salcedo, Agoume e Lorenzo Moretti prendono il posto di Pinamonti, Brozovic e De Vrij. Minuti anche per l'ex Cordaz.

70' - Lukaku non trova il punto del 7-0, addirittura su assist da fondo campo di De Vrij: tiro centrale, Saro respinge non proprio in bello stile.

68' - Si sporca i guantoni Handanovic, che deve intervenire su un tiro senza pretese di Giannotti.

65' - SESTO GOL DELL'INTER, BROZOVIC SI UNISCE ALLA FESTA! Lukaku, spalle alla porta, appoggia per il croato che sorprende un Saro tutt'altro che impeccabile segnando un rigore in movimento.

64' - Tiro-cross di Darmian smanacciato da Saro.

62' - Altro inserimento a fari spenti di Darmian, letto bene da Molina che lo ferma con un bel taglia fuori.

60' - Cinque gol in 60': questo il bottino dell'Inter nel quinto test pre-stagionale (il secondo ufficiale dopo il Lugano).

59' - Finisce l'ottima partita di Calhanoglu, inizia quella di Vidal che entra in campo sorridendo.

58' - L'INTER FA ANCHE IL QUINTO, A SEGNO SENSI! Si divertono ora i nerazzurri, anche fortunati nella circostanza con la carambola che premia l'ex Sassuolo, spietato davanti al portiere.

57' - Nel Crotone spazio per Mulattieri, attaccante di proprietà dell'Inter appena passato ai calabresi.

56' - PINAMONTI CALA IL POKER, ALTRO ASSIST DI CALHANOGLU! Il turco imbuca per il 99 che, da posizione abbastanza defilata, incrocia il tiro infilandolo nell'angolo opposto anche grazie al palo.

54' - Allarme rientrato: Calhanoglu riguadagna la sua posizione in tempo per vedere il tiraccio di Vulic.

53' - Problema alla caviglia per Calhanoglu dopo un contrasto in scivolata vicino alla linea di fondo: ghiaccio spray per il turco, che zoppica ma sembra in grado di proseguire.

52' - Sensi cerca la verticalizzazione di prima ma scivola al momento della sventagliata. Palla regalata al Crotone. Che poi si guadagna un giro dalla bandierina.

49' - Darmian si mangia il gol del poker! Dimarco, da quinto a quinto, taglia il cross sul secondo palo, per l'ex Parma che fallisce da zero metri.

49' - Lukaku, da boa, guadagna una punizione sulla trequarti. Netta la trattenuta di Zanellato.

47' - Lukaku cade a terra in area e reclama rigore: Poi irrompe Pinamonti che calcia a lato.

46' - Lukaku subito nel vivo del gioco! Sensi, si defila sulla destra, poi mette in mezzo per il belga che viene anticipato.

19.04 - Via al secondo tempo con tre cambi nell'Inter: dentro Lukaku, Sensi e Ranocchia per Satriano, Nainggolan e Kolarov.

------

46' - Duplice fischio, finisce qui il primo tempo di Inter-Crotone! Tutto facile per i nerazzurri, trascinati al 3-0 momentaneo da un Calhanoglu ispiratissimo: un gol e due assist (per Satriano e Dimarco).

45' - Scaduti i 45', l'arbitro fa giocare: c'è quindi un po' di recupero anche perché c'è stata un'interruzione.

45' - Nainggolan arriva col passo lungo sulla palla e non riesce a saltare Marrone, questa volta ben posizionato.

44' - Un minuto al duplice fischio, poi sarà riposo.

42' - Intanto, a bordocampo, scalda i motori Lukaku che dovrebbe giocare qualche minuto nel secondo tempo.

42' - Kargbo in pressing su Nainggolan, che si accontenta volentieri della rimessa laterale visto il rischio di perdere la palla.

40' - Nulla di fatto, il Crotone getta al vento una rara possibilità in zona d'attacco.

40' - Dimarco sporca il cross di Rispoli in corner. Altro giro dalla bandierina per il Crotone, con Handanovic che guida i movimenti dei difendenti.

39' - Generoso recupero difensivo di Satriano, giudicato troppo irruente per l'arbitro: c'è fallo su Zanellato.

38' - Rispoli allunga il cross di Brozovic in fallo laterale. Sul secondo palo, come un falco, si era avventato Dimarco.

36' - Calhanoglu prova l'imbucata di prima, Satriano un po' sorpreso si fa anticipare.

34' - Impreciso il passaggio di Calhanoglu nell'area crotonese: Darmian preso in controtempo.

33' - PALO DI PINAMONTI A COLPO SICURO! L'Inter a un passo dal poker dopo l'ottima combinazione Calhanoglu-Brozovic: l'Arciere di Cles prende la mira ma coglie il legno alla destra di Festa che era rimasto immobile.

33' - Buona uscita di palla da dietro dell'Inter, poi Brozovic non può continuare l'azione perché sgambettato.

31' - Circolazione di palla paziente ma infruttuosa del Crotone, che finisce per perdere il possesso dopo l'ottimo recupero di Satriano.

30' - Si fa vedere anche il Crotone! Tiro di Borello da dentro l'area dopo un rimpallo: palla deviata in corner.

29' - Tutto facile fin qui per l'Inter, trascinata da un Calhanoglu ispirato (un gol e due assist). Bene anche Satriano e Dimarco, gli altri due marcatori.

27' - TRIS DELL'INTER, HA SEGNATO CALHANOGLU! Palla banale persa da Rojas, Pinamonti ne approfitta innescando il contropiede nerazzurro. Finalizzato dal turco con un pregevole tiro a giro.

25' - Nainggolan, con un cross tagliato, prova a cercare Satriano nei pressi dell'area piccola. Il Crotone questa volta aziona la contraerea.

24' - Buone indicazioni per Inzaghi in questi primi 20 minuti abbondanti.

22' - L'INTER RADDOPPIA CON DIMARCO! Bello sganciamento dell'ex Verona che, servito da Calhanoglu entra in area, controlla e tira forte di mancino sul primo palo. Festa fa il resto con una mezza papera.

21' - Eccesso di altruismo di Satriano che, lanciato a rete, preferisce servire un compagno all'altezza del dischetto del rigore anziché tentare un tiro in diagonale.

20' - Pinamonti, pur claudicante, torna in campo dopo le cure dello staff medico: ristabilita la parità numerica.

19' - Secondo intervento ruvido di Marrone su Pinamonti, questa volta deve intervenire lo staff medico nerazzurro per soccorrere l'Arciere di Cles. Kolarov parlotta con Rispoli facendogli capire che questi sono falli gratuiti da evitare.

18' - Non passa il passaggio lungolinea di Kolarov. Palla in fallo laterale, rimessa con le mani per Dimarco.

17' - Skriniar pulisce l'area di testa dopo un cross calibrato da Molina verso il primo palo. Zero rischi fin qui per Handanovic.

16' - Nainggolan azzarda un passaggio in orizzontale a metà campo, per sua fortuna fa buona guardia Skriniar.

15' - Pinamonti toccato duro da Marrone a centrocampo: fallo poco amichevole dell'ex Juve.

15' - Kargbo non passa, c'è De Vrij che chiude la porta.

13' - INTER VICINA AL 2-0! Palla recuperata con astuzia da Calhanoglu che promuove l'ennesima azione pericolosa, questa volta non finalizzata da Satriano dopo l'assist di Pinamonti. La carambola innescata in area di rigore finisce in corner.

11' - Non smette più di segnare Satriano, letteralmente in stato di grazia in questa pre-season dopo aver messo a referto 16 gol con la Primavera.

10' - GOL DELL'INTER! ANCORA SATRIANO! Calhanoglu pennella un ottimo cross dalla bandierina su cui si avventa l'ex Nacional, bravo a prendere il tempo tra De Vrij e Skriniar per inzuccare a rete.

8' - Satriano costringe Mondonico a rifugiarsi in corner dopo uno scatto di 40 metri.

7' - OCCASIONE INTER! Calhanoglu illumina l'azione: gran palla del turco per l'inserimento di Nainggolan che, a tu per tu con Festa, si fa rimontare da un difendente. Corner per i nerazzurri.

6' - Buona veronica a metà campo di Calhanoglu: arriva il fallo degli ospiti, punizione per i nerazzurri.

5' - Satriano fa notare di essere stato trattenuto irregolarmente per la maglia, l'arbitro non è dello stesso avviso e assegna rimessa laterale per il Crotone.

4' - Malinteso in zona offensiva tra Kargbo e Rojas, la palla scivola innocua verso Handanovic.

3' - Mondonico tiene egregiamente nell'uno contro uno con Darmian, che poi commette fallo in attacco.

3' - Dimarco legge bene la situazione in difesa e accomoda di mancino verso De Vrij.

2' - Subito aggressivo il Crotone, qui Brozovic perde il possesso del pallone a centrocampo.

1' - Il Crotone, in bianco da trasferta, muove il primo pallone del match. L'Inter gioca con la maglia a pelle di serpente.

18.05 - Fischio d'inizio alla Pinetina, comincia in questo momento Inter-Crotone!

18.03 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

18.02 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul terreno di gioco del Suning Training Centre. Dopo la squadra arbitrale il Crotone, quindi l'Inter.

17.57 - Gagliardini, a bordocampo col tutore, chiacchiera con Ranocchia.

17.55 - Ancora 5 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter- Crotone, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

17.45 - Obiettivo riscatto per Vidal, che ha parlato a Inter Tv a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Crotone: "L'anno scorso non ho avuto un anno tanto bello, ho perso 2-3 mesi per dei problemi fisici. Voglio essere al cento per cento, voglio far vedere chi è Vidal. Ho parlato con la società, loro hanno tanta fiducia in me. Voglio lavorare al massimo. L'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto, quest'anno dobbiamo rivincere e andare fino in fondo in Champions".

17.40 - Roberto Gagliardini, il cui nome non figura neanche in panchina nella distinta di Inter-Crotone, si è sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nell'allenamento pomeridiano di ieri. L'esame - fa sapere il club nerazzurro - ha evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana.

17.35 - Si scalda tutto il gruppo nerazzurro quando mancano 25 minuti al kick-off.

17.20 - Cresce il numero dei titolarissimi, oggi a quota cinque: in difesa, a parte Bastoni che è ancora in vacanza, si ricompone la coppia De Vrij-Skriniar, con Kolarov a completare il trio davanti a capitan Handanovic. In mezzo il neo arrivato Calhanoglu si sistema nella sua zolla, mentre Brozovic fa il metronomo nel centrocampo a cinque composto per gli altri 3/5 da Nainggolan, Darmian e Dimarco. Davanti la solita coppia Satriano-Pinamonti, in attesa di vedere in azione Lukaku.

17.15 - Dopo aver vinto ai rigori contro il Lugano nella prima uscita del nuovo corso, i nerazzurri si sono sbarazzati 16-0 del Sarnico, 4-0 della Pro Vercelli e domenica scorsa hanno travolto 8-0 la Pergolettese. Oggi il test è decisamente più probante contro una squadra che, al di là delle varie assenze, l'anno prossimo militerà nella Serie B dopo essere retrocesso nella scorsa stagione.

A tre giorni dalla goleada rifilata alla Pergolettese nell'allenamento congiunto, l'Inter torna in campo per sfidare in amichevole il Crotone, nel quinto appuntamento della pre-season in cui Simone Inzaghi può contare anche sugli ultimi arrivati Lukaku e Vidal. C'è curiosità soprattutto su Big Rom, che si è presentato all'appello del tecnico piacentino tirato a lucido ma che partirà inizialmente dalla panchina.

17.00 LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 11 Kolarov; 36 Darmian, 44 Nainggolan, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 48 Satriano, 99 Pinamonti. A disposizione: 21 Cordaz, 99 Radu, 9 Lukaku, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 16 Salcedo, 18 Agoumé, 22 Vidal, 41 Nunziatini, 42 Moretti, 45 Sottini, 46 Zanotti, 47 Carboni. Allenatore: Simone Inzaghi.

CROTONE (3-4-2-1): 12 Festa; 3 Nedelcearu, 6 Marrone, 5 Mondonico; 29 Rispoli, 21 Zanellato, 16 Vulic, 17 Molina; 8 Borello, 20 Rojas; 24 Kargbo. A disposizione: Saro, D’Aprile, Tutyskinas, Zak, Ranieri, Yakubiv, Giannotti, Bruzzaniti, Petriccione, Juwara, Nanni, Mulattieri.

Allenatore: Francesco Modesto.