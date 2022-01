L’Equipe – Inter, è il giorno di Onana: il portiere in Italia dopo l’ok dei dirigenti

Arrivato l'ok dei dirigenti, secondo i colleghi del quotidiano francese

André Onana e l'Inter, il matrimonio s'ha da fare. Il portiere del Camerun ha ricevuto l'ok dai dirigenti dell'Ajax, dopo la mail inviata dai nerazzurri, per viaggiare oggi in Italia, dove firmerà un quinquennale per legarsi alla Beneamata una volta terminate le visite mediche di rito. Dopodiché prenderà il volo di ritorno per raggiungere Yaoundé, sede del ritiro della sua Nazionale in preparazione dell'imminente Coppa d'Africa. L'estremo difensore resterà con i Lancieri fino a fine stagione, alla naturale scadenza del suo contratto, poi da luglio sarà a disposizione di Simone Inzaghi. Lo riporta L'Equipe.