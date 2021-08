L’ECA perdona: riammessi l’Inter e gli altri club usciti dalla Super League

Inter, Atletico Madrid, Milan e i 6 club inglesi riammessi all'Associazione dei club europei

Dopo la notizia svelata dal NY Times circa la richiesta mossa da parte dei club 'dissidenti' rispetto all'iniziale progetto di Super League, tra cui l'Inter, di essere reintegrati nell'Associazione dei club europei (ECA), il Comitato Esecutivo dell'ECA ha "preso in considerazione il riconoscimento da parte dei Club che il cosiddetto progetto European Super League ("Progetto ESL ") non era nell'interesse della più ampia comunità calcistica e le loro decisioni comunicate pubblicamente di abbandonare completamente il progetto ESL" riconoscendone la volontà dichiarata da parte di tali club di re-impegnarsi "attivamente con l'ECA nella sua missione collettiva di sviluppare il calcio europeo per club, nell'interesse aperto e trasparente di tutti, non di pochi" come si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale. "Questa decisione del consiglio di amministrazione dell'ECA segna la fine di un episodio deplorevole e turbolento per il calcio europeo e si allinea con l'obiettivo incessante dell'ECA di rafforzare l'unità nel calcio europeo".