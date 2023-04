Pensate all'adrenalina dell'immaginazione di quello che può accadere da un istante all'altro in serate come queste che rimangono negli archivi della storia. Si respirava sin dal pomeriggio di ieri l'atmosfera di una partita speciale per il ritorno di Inter e Benfica. Il riflesso della perfezione dell'andata è l'indirizzo del possibile mutamento. I portoghesi aggrediscono l'assetto per mettere subito in chiaro le intenzioni battagliere, ma i nerazzurri non concedono troppo adito alle calde ambizioni dei ragazzi di Schmidt. La scheggia elettrica di Barella è una meraviglia: un lavoro acuto nel dribbling a eludere la pressione avversaria. Frenata con lo sterzo e sinistro a giro che toglie la ragnatela dall'incrocio dei pali: l'ottavo centro in stagione è bellezza rara. Si vede proprio che gli ospiti non sono più brillanti come qualche mese fa: manca la reattività e il blocco del settore centrali non concede dribbling e occasioni rilevanti nei metri finali.

LE TRACCE NEL CORRIDOIO. Solidità e compattezza per spazzare via ogni cognizione di gestione del vantaggio. Quando muove rapidamente la palla il Benfica qualcosa combina nella prima mezz'ora, ma è quasi solamente fumo che vaneggia nella mediana e dalle parti di un Rafa Silva annebbiato nelle esecuzioni imprevedibili. Così l'Inter ne approfitta, costruendo la mattonella del possesso (nessuna gestione, guai a nominarla nei precetti inzaghiani dell'approccio. Grimaldo scalda i guanti di Onana, poi Dimarco si spalanca il settore sinistro con un aggancio davvero degno di nota. Talora vale la pena correre un pericolo e il Benfica lo corre costantemente, anche quando la leggera spinta del Toro è il cancello del raddoppio annullato. I cuori nerazzurri presenti a San Siro applaudono. Rafa Silva si accende con un guizzo (celere rientro dal fuorigioco) per lo stacco vincente di Aursnes che prende perfettamente il tempo depositando nel sacco. E' una piccola accensione quasi come un lampo nella situazione critica per gli ospiti.

LA RIPARTENZA ELETTRICA. L'atteggiamento dei primi minuti della ripresa è determinante. Aursnes scala terzino dopo l'ingresso di Neres per fornire estro e imprevedibilità alla trequarti offensiva. Ma i nerazzurri pressano per tenere la linea alta e la tensione carica a pallettoni. Anche se l'incertezza nel controllo di Brozovic attiva la ripartenza di Neres per il cross smorzato. Liberare l'area di rigore è la chiave di una possibile ripartenza, ma soprattutto resta fondamentale non chiudersi a riccio, spezzando anche il ritmo tra secondi guadagnati con gioco fermo e possesso palla. L'azione del raddoppio è splendida: sinistro al bacio di Dimarco per il piatto destro di Lautaro Martinez: s'illumina San Siro. Colpo d'occhio spettacolare: roba per palati fini, come l'arco di Correa che bacia il palo e poi la rete. Pareva una traccia architettonica: spostamento del pallone e scarica elettrica rilevante. Il derby in semifinale di Champions è realtà: il tabellone ha deciso questo perché oggettivamente sarebbe stato complicatissimo che un'italiana arrivasse in finale. Ora c'è la certezza, dall'altra sponda ci sono i mostri.