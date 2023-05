Concentrazione massima. Due parole serie e decise, per pensare solamente al presente. La sconfitta del Milan come benzina di un positivo funzionamento e di un progressivo avanzamento verso il piazzamento tra le prime quattro. A febbraio 2022 il Sassuolo venne a San Siro a fornire una lezione di calcio all'Inter, con un equilibrio da incastonarsi nei tasselli d'un puzzle sempre più bello da vedere. Ma che dopo ogni partita aveva assunto i contorni di una notevole rilevanza. Il suo canovaccio è sempre stato il medesimo, sin dai tempi dell'Imolese in Serie C: far ruotare il pallone con tocchi rapidi e convincenti, movimenti complementari ad attaccare la profondità o venire incontro alle traiettorie. Insomma, lo sviluppo inzaghiano nei suoi contorni più moderni.

TRACCE (E ROTAZIONI) DINAMICHE. E le tracce su entrambi i fronti s'infiammano subito, tra le sovrapposizioni di Frattesi e lo strappo di Correa per la verticalizzazione su Lukaku stoppato da Tressoldi. Un progressivo avvicinamento del ritmo alto: nerazzurri e neroverdi vivono i loro migliori momenti quando cambiano passo. Berardi taglia l'area strozzandola troppo: la traiettoria è lunga ma c'è da correre e i protagonisti in campo lo capiscono sin da subito. Laurienté e Berardi si scambiano i compiti quando aggrediscono la porta avversaria. Un continuo e rapido interscambio: e sono proprio loro due a costruirsi la rete del vantaggio poi annullato per lieve fuorigioco del francese. Palla mastodontica da fermo per il dieci, lasciato passivamente da solo. Il canovaccio fondamentale è intricato perché il Sassuolo è caparbio nel pressare alto. Guai ad abbassare la tensione e la globale comprensione è chiara anche quando Henrique spreca clamorosamente il vantaggio. Quando viaggia in contropiede il Sassuolo è sempre pericoloso: la verticalità è principio ontologico. Frattesi si fa neutralizzare da Handanovic quando il pericolo stava diventando pressoché imminente.

LA SCOSSA ELETTRICA. D'Ambrosio lo cerca istantaneamente e Lukaku scarica una scossa devastante per il vantaggio nerazzurro: sinistro implacabile e rete del vantaggio. Rouhan non regge il confronto fisico e Big Rom sfonda la porta. Frattesi spacca le linee e quando accelera si dimostra parecchio insidioso, come quando avvicina la progressione con padronanza tecnica, sbagliando la finalizzazione. Dimarco vede il Toro, che è in agguato nell'anticipo su Tressoldi. Poi la conclusione mancina schizza via terminando altissima. L'asse Frattesi-Berardi, comunque, è parecchio insidioso perché unisce freschezza agonistica alla tecnica individuale palla al piede. Quando il dieci mantiene l'ampiezza, porta via alcune soluzioni interne. Le trame sono coerenti, così come ampi sono gli spazi per l'iInter quando vivacizza la manovra in contropiede. Si da va una parte all'altra con molto entusiasmo: Dimarco va vicino al raddoppio con il tiro a botta sicura sventato da Toljan.

TRA DEVIAZIONI E INSERIMENTI. Tressoldi si butta il pallone in porta sul tiro-cross di Bellanova: il raddoppio è realtà empirica. Nemmeno il tempo per prendere fiato che arriva il tris: un'altra deviazione galeotta a premiare il Toro Lautaro Martinez. Abbassare i toni è l'errore più marchiano che si possa fare a questi livelli. Berardi scatena il settimo assist per l'inserimento vincente di Henrique. A fari spenti il Sassuolo attacca la porta con veemenza spaventosa, come quando Frattesi deposita nel sacco l'incursione aerea perfetta. La banda di Dionisi è spensierata e quando Bajrami calcia alle stelle una respinta difensiva a porta quasi sguarnita, San Siro rumoreggia un pochino. Il contesto è chiaro perché il 3-2 rimette in equilibrio ogni prospettiva. Pressing altissimo neroverde: l'Inter esce fuori con una qualità devastante, sprigionando tutte le forze per il poker. San Siro è tutto per lui a tre giorni dal ritorno dell'Euroderby. Un poker con l'altalena emotiva contro un assetto sempre determinato a dare tutto.