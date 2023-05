Giocarsi tutto con i tasselli posizionati al meglio: l'inquadratura del Napoli è sempre la stessa e i cuori partenopei vogliono regalare una serata di festa al popolo del Maradona. L'Inter s'appella a un turnover massiccio, costruendo la gara che in tanti hanno fatto su quel prato verde brulicante d'entusiasmo. Quando Gagliardini commette quattro falli nel giro di pochi istanti, i tifosi interisti si scatenano sui social, perché il centrocampista nerazzurro la commette davvero grossa visto che era stato graziato dall'arbitro: il corridorio dell'espulsione è realtà e la situazione si complica sensibilmente perché la banda di Spalletti gioca con rapidità, assaltando con l'artiglieria pesante la porta di Onana, anche se le esecuzioni tecniche non sono sempre pulite nel raggiungimento della meta.

NULLA È DEFINITO. Fisicità e posizione: le mosse nerazzurre sono basate sull'aggressività in avanti, quando si crea l'opportunità per poter avanzare con il baricentro. Non sempre accade, considerando la registrazione di Anguissa che, dopo esser andato due volte vicino al gol, riesce nell'intento prediletto, depositando le scariche elettriche e trafiggendo Onana. Guai a dare per morta quest'Inter e Lukaku infila il sesto gol nelle ultime otto con la maglia nerazzurro. Dimarco pennella un traversone potente. E il verbo pennellare in questa contingenza non è nemmeno quello più preciso. Il Napoli deve ricominciare da capo, tra una lamentela di Osimhen per la sostituzione e il pubblico che vorrebbe di più nella fase offensiva non sempre brillante. Inzaghi si sbraccia per la strenua difesa delle posizioni. I nerazzurri indietreggiano per la copertura di ogni spazio e i frangenti ci sono anche per poter ribaltare la situazione.

CONTINGENZE INCROCIATE. Il disegno all'incrocio di una perla fantastica ha il marchio di Di Lorenzo, che s'accentra nella consueta giocata a liberare il settore destro. E questa volta rispolvera il colpo ad effetto della conclusione (col piede debole) che Onana può solamente contemplare nel corso del suo viaggio. C'è sempre l'angoscia della volontà di insistere e l'Inter vuole provare a cercare il pareggio, con le unghie e con i denti. Ma è un'angoscia che coincide con la gestione di una relazione personale con la realtà dei fatti. Anche quando Politano si getta negli spazi chiama Onana all'intervento provvidenziale. La risoluzione della contesa non si decide ancora, perché non è finita quando Simeone, sulla ribattuta, si divora il clamoroso tris. Gli ultimi istanti sono di speranze ancora aggrappate con il lancio in profondità. Il contropiede vincente arriva ed è marchiato da Gaetano, che chiude la pratica e costringe la banda di Inzaghi a non abbassare nemmeno minimamente la gestione in vista dello scontro del Meazza contro l'Atalanta di sabato prossimo.