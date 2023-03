"Caldo, sole, mare, vento. Non è questa la cornice interpretativa del Salento estivo. Con l'ordine sparigliato i fattori permangono nelle loro posizioni originarie. L'ispettore Simone Inzaghi ha mandato giù l'ultimo boccone del pranzo, termina l'ultima goccia di caffé e s'infila nella giusta misura preparatoria". Ebbene sì, la sfida dell'andata era battuta sui nastri di partenza, disposti in modo adeguato per l'avvio in quel tratto di strada che oggi ci sembra lontano ma non è proprio così lontano. L'indirizzo del nuovo inizio: a San Siro i ragazzi di Inzaghi riscattano la prova oscura del Dall'Ara, portando a casa un successo di vitale importanza per continuare a lottare con la proiezione sul secondo posto. Anche se l'avvio non è proprio semplice, mettendo nel registro delle opportunità un Lecce molto combattivo sul piano dell'aggressività.

LE CONTINGENZE DI SAN SIRO. Le contingenze rendono necessario un elevato tasso di concentrazione. L'arma letale diviene la scelta decisionale da operare: l'Inter a Bologna non ci aveva capito granché, ieri ha saputo mettere in atto quella concentrazione necessaria allo sviluppo complessivo. Accompagnamenti frequenti all'azione offensiva, ripiegamenti in fase di non possesso: e finalizzazione precisa. Concretezza agonistica: così si fa. E il vantaggio è da manuale. Un'operazione davvero consistente: lo scarico di Barella per il rigore in movimento messo a segno da Mkhyratyan. Bellezza a tutto tondo, bacio all'incrocio dei pali e retroguardia salentina impassibile di fronte a cotanta bellezza. La truppa di Baroni dà eccome filo da torcere anche nel secondo tempo, prendendo in considerazione la lotta globale per il contrasto ad un avversario nettamente più forte.

IL RISVEGLIO? C'È. Il risveglio è stato riattivato e non doveva essere altrimenti perché il secondo posto, oltre ad essere obiettivo primario, diviene aspetto preponderante anche per la proiezione della prossima stagione. E Inzaghi lo sa assolutamente che, anche quando la brillantezza non è proprio luccicante, servono mettere in atto grinta e concentrazione massima. Così anche il Lecce viene limitato. Quel Lecce che di recente ha fatto di un sol boccone l'Atalanta al Gewiss Stadium. E che, comunque, anche ieri sera ha provato più volte a trovare la via della rete, con incursioni e tiri dalla lunga gittata. Ma la superiorità gestionale della banda inzaghiana è stata oggettivamente lucida. E non è un dettaglio, osservando l'altalena delle squadre che rincorrono il Napoli. Nessuna ha mai trovato la continuità necessaria ad impensierire la truppa di Spalletti, che ormai ha preso il viaggio verso la festa. Resta da stabilire solo la giornata in cui i partenopei festeggeranno. Ma, nel frattempo, questa Inter deve pensare a se stessa. Perché gli obiettivi sono ancora tre e la stagione è ancora molto lunga. Tutta da vivere.