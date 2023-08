Arrivata da qualche minuto l'ufficialità del suo trasferimento a titolo definitivo al Torino, Valentino Lazaro saluta i nerazzurri utilizzando parole che lasciano assaporare un retrogusto polemico: "Cari fan dell'Inter, allora, quando ero un giovane giocatore e ho avuto l'occasione di venire in questa grande squadra, naturalmente avevo altri obiettivi e aspettative per il mio periodo a Milano. Guardandomi indietro le cose non sono andate come mi ero augurato e immaginato. Sarei stato volentieri all'altezza delle aspettative riposte in me, tuttavia è difficile se non ne viene data la possibilità e il tempo. Nonostante ciò ripenso con orgoglio al mio periodo all'Inter e ne manterrò un ricordo molto positivo e ricco di insegnamenti! Auguro il meglio ai miei compagni di squadra, allo staff e a tutta l'associazione. Ci vediamo, il vostro Tino" scrive l'austriaco in un lungo post Instagram.

