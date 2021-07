Lazaro, l’agente: “Benfica club interessante, ma non siamo vicini alla chiusura”

Max Hagmayr parla a O Jogo: "Ci sono altri grandi club interessati a Valentino"

Resta ancora tutto da decifrare il futuro sportivo di Valentino Lazaro, tornato alla base dopo un anno in prestito al Borussia Monchengladbach. Sul tema anche il suo agente, Max Hagmayr, preferisce non sbilanciarsi: "Benfica? Non voglio parlarne troppo in questo momento, non è il momento giusto - le sue parole a O Jogo -. C'è sempre una possibilità, ma ci sono molti altri big club interessati. E' una società interessante, ma ogni trattativa al momento è lontana dall'essere chiusa. Stiamo ancora analizzando tutte le possibilità, dovremo pensare".