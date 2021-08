Lazaro-Benfica, il primo annuncio è dell’agente: “Vola in un futuro luminoso”

L'austriaco è in viaggio verso il Portogallo accompagnato dal suo procuratore

Come anticipato in un post su Instagram dell'agente Max Hagmayr, l'austriaco è in questi minuti in volo verso il Portogallo per unirsi al Benfica: "Vola in un futuro luminoso" la scritta sui social - con tanto di tag al prossimo nuovo club - che accompagna una foto del viaggio. Il tutto in attesa degli annunci ufficiali.