Uomo copertina di Inter-Lazio 3-1, grazie ai due gol decisivi che hanno regalato la vittoria in rimonta ai nerazzurri, Lautaro Martinez ha aggiornato diverse statistiche personali: con quella di ieri, per esempio, ha messo a segno la tredicesima doppietta dal suo approdo a Milano (9 in A, 2 in coppa Italia, 2 nelle coppe europee), portando il bottino totale a quota 95 reti in 228 presenze ufficiali.

Il Toro, inoltre, colpendo per la quinta volta in assoluto i biancocelesti, sua terza vittima preferita dopo Milan (7) e Cagliari (8), ha agganciato Mario Corso (75 reti) al 10° posto nella classifica all-time dei giocatori della Beneamata con più gol segnati in campionato. Infine, per il terzo anno consecutivo in A, l'ex Racing ha superato le 15 reti stagionali nel torneo: ora sono 17, nessun altro giocatore di Serie A ha avuto questa continuità realizzativa.