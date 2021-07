Lautaro: “Quest’anno ho vissuto momenti incredibili, voglio continuare così”

Il Toro in conferenza: "Sono felice e soddisfatto della carriera che sto facendo"

Mattia Zangari

Grande presenza mediatica nella sede del Liniers per la conferenza stampa di Lautaro Martínez, omaggiato dal club in cui è cresciuto per aver vinto la Copa América con la Nazionale argentina. Il Toro, dopo aver commosso alcuni dei 700 ragazzi accorsi per l'evento raccontando i suoi primi passi nel mondo del calcio, ha risposto alle curiosità dei 40 giornalisti, cominciando ovviamente dall'impresa compiuta al Maracana con l'Albiceleste: "Rimarremo nella storia perché abbiamo raggiunto il successo in un modo incredibile, contro il Brasile padrone di casa. La Coppa si sarebbe dovuta giocare in Argentina, invece ci hanno portato in Brasile ".

Messi.

"E' miglior giocatore del mondo, è argentino, è nostro, si allena al massimo: è un esempio per tutti. Fa cose che gli altri non fanno. Dobbiamo godercelo e imparare da lui. A 20 anni l'ho incontrato per la prima volta in Nazionale, non dimenticherò mai quel giorno: l'ho visto allenarsi e lì ho detto che stavo sognando. Lo abbiamo aiutato (a vincere la Copa ndr), era molto affamato per le finali perse. Scaloni dice che nessuno ha un posto garantito, tranne un giocatore che sappiamo chi è. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, tutto quello che faccio all'Inter mi aiuta a essere in Nazionale".

Il suo magic moment.

"Sono in un momento molto importante della mia carriera. Quest'anno ho vissuto momenti incredibili, sensazioni che non avevo mai provato. Con mia moglie e mia figlia sto vivendo sensazioni uniche. Una cosa che sognavo da bambino. Sono molto felice e soddisfatto della carriera che sto facendo, voglio continuare così imparando dai miei compagni di squadra e da ogni allenatore che avrò. Sono una parte importante di me".