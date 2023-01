"Volevamo vincere per continuare ad accorciare. Ci hanno fermato. Testa bassa e pedalare insieme come squadra nella stessa direzione". Non poteva essere più diretto Lautaro Martinez, postando un suo pensiero dopo il deludente 2-2 contro il Monza in cui i nerazzurri sono stati pesantemente penalizzati dalla direzione arbitrale di Luca Sacchi, che ha fischiato preventivamente un fallo inesistente di Roiberto Gagliardini un secondo prima che Francesco Acerbi segnasse di testa la rete del 3-1. Quel "Ci hanno fermato" non richiede altri commenti.