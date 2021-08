Lautaro, lieve risentimento: sarà valutato per l’Hellas. Rinnovo, parti vicine

In settimana previsti nuovi incontri con l'entourage

Leggero risentimento al muscolo psoas. Questo è il motivo per cui Lautaro Martinez è passato questa mattina all'Humanitas per una visita, come documentato dal nostro video di qualche ora fa. Ne dà notizia gianlucadimarzio.com, sottolineando che il giocatore non sarebbe comunque stato disponibile per la prima di campionato con il Genoa causa squalifica e che verrà valutato in vista della gara al Verona nella seconda.